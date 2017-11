Treibhaus übernimmt Frauenzentrum An der Zwingerstraße können sich weiter Gruppen treffen. Auch ganz neue Frauenprojekte sind nicht ausgeschlossen.

Die Partner ziehen an einem Strang: Dirk Förster-Wehle (links) und Tina Müller (2.v.l.) von der TAG Wohnen stehen mit Judith Sophie Schilling und Stephan Conrad vom Verein Treibhaus im Hof des ehemaligen Frauenzentrums, der über die Jahre vom Frauenverein farbenfroh gestaltet wurde. Nachdem der Frauenverein aufgeben musste, hat Treibhaus die Räume übernommen. © Dietmar Thomas

Nach mehr als 20 Jahren hatte der Frauenverein Regenbogen im September seine Arbeit eingestellt (DA berichtete). Eine ganze Reihe von Sport und Freizeitgruppen stand danach ohne Treffpunkt da. Jetzt gibt es eine Lösung: Der soziokulturelle Verein Treibhaus, der bisher schon das Haus der Demokratie an der Bahnhofstraße nutzt, hat die Räume an der Zwingerstraße zusätzlich übernommen und wird – zumindest zu einem Teil – die Arbeit des Frauenvereins fortführen.

„Wir wussten, dass der Frauenverein aufhört, aber wir hatten nicht über eine Trägerschaft nachgedacht“, sagte Judith Sophie Schilling, Geschäftsführerin von Treibhaus. „Wir haben aber einen ähnlichen Anspruch und es ging darum, die Gruppen zu erhalten. In Gesprächen mit den Gruppen, dem Frauenverein und dem Vermieter haben wir eine Lösung gefunden.“ Das Platzangebot ist vergleichsweise gut. Rund 600 Quadratmeter stehen an der Zwingerstraße zur Verfügung. Seit Oktober treffen sich dort eine Gruppe der Rheuma-Liga, diverse Frauensportgruppen, Kampfsportler und Bauchtänzerinnen. Auch die Volkshochschule ist mit einem Nähkurs zu Gast. Im Haus der Demokratie, dem „Hauptsitz“ des Vereins Treibhaus, gebe es für solche Angebote einfach nicht die passenden Räume. „Das Café Courage ist kein Sportraum. Es gibt dort eine Bühne und wir müssten jedes Mal umräumen“, sagte Stephan Conrad, Mitglied des Vorstands bei Treibhaus. Die Gruppen, die ein- bis zweimal wöchentlich im Haus sind, zahlen eine Nutzungspauschale an Treibhaus. „Es gibt hier noch ganz viele Möglichkeiten für Sport- und Bastelgruppen. Wer Räume benötigt, kann sich bei uns melden“, sagte Judith Sophie Schilling.

Für einen Teil der Räume gibt es dauerhafte Nutzer. So ist das Nähcafé vom Haus der Demokratie zur Zwingerstraße umgezogen. Dort können jetzt die Nähmaschinen stehenbleiben und müssen nicht immer wieder weggeräumt werden. Eine ganze Etage des Hauses wird an eine Fotogruppe untervermietet, die sich dort Studioräume einrichten möchte.

Beim Eigentümer der Räume, Döbelns Großvermieter TAG Wohnen, rannten die Leute von Treibhaus offene Türen ein. „Es war wichtig, dass es grundsätzlich weitergeht und die Gruppen weitermachen können“, sagte Dirk Förster-Wehle, Leiter Immobilienmanagement bei der TAG. Der Zustand der Räume sei gut und für die Aufgaben ausreichend, so Förster-Wehle. Investitionen seien deshalb nicht notwendig.

Trotz der guten Ausgangsbedingungen habe es im Vorstand des Vereins Treibhaus eine lange Debatte über die Übernahme des Objekts gegeben, sagte die Geschäftsführerin. „Wir haben im Haus der Demokratie mit 400 Quadratmetern ja schon viel Fläche“, so Stephan Conrad. Für den Verein sind die zusätzlichen Räume ein finanzielles Risiko. Deshalb sei erst einmal ein „Probebetrieb“ im kommenden Jahr geplant.

Ab Januar wird es vielleicht wieder das „Frauenfrühstück“ geben, damit würde die älteste Gruppe des Frauenvereins wiederbelebt. Treibhaus bemühe sich um eine Ehrenamtsförderung für das Projekt, sagte Schilling. Der Verein will nicht ausschließen, sein Engagement noch deutlich weiter zu treiben. So könnte sich Judith Sophie Schilling vorstellen, dass es wieder eine Kleiderkammer an der Zwingerstraße gibt, wenn sich Leute dafür engagieren wollen. Der Frauenverein hatte seinen Kleiderbasar Ende September geschlossen. „Seitdem standen immer wieder Leute vor die Tür, die in den Kleiderbasar wollten“, sagte Schilling. „Wir überlegen, ob es Räume gibt, die man dafür nutzen kann.“

Selbst Frauenarbeit mit professionellen Mitarbeitern will man bei Treibhaus nicht ausschließen, bis hin zu einer Frauenschutzwohnung, wie sie der Frauenverein viele Jahre betrieben hatte. Allerdings habe der Verein Treibhaus nicht die personelle Kraft, die Projekte selbst zu entwickeln. „Wenn es jemanden gibt, der einen Antrag schreibt, ist das aber denkbar“, sagte Stephan Conrad.

