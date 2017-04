Treibhaus mit neuem Vereinschef Die bisherige Vorsitzende Judith Sophie Schilling hat sich aus dem Vorstand zurückgezogen.

Der Treibhausverein hat einen neuen Vorstand gewählt. Dabei hat Judith Sophie Schilling den Vorsitz an Andreas Brauneis abgegeben. © privat

Im 20. Jahr seines Bestehens wird der Treibhausverein von 115 Vereins- und Fördermitgliedern unterstützt. 25 von ihnen haben einen neuen Vorstand gewählt:

Andreas Brauneis, bisher Beisitzer im Vorstand, ist neuer Vereinsvorsitzender. Sophie Spitzner und Jan Vatter unterstützen ihn als Stellvertreter. Die Tätigkeit des Schatzmeisters wird weiterhin Johannes Gersten übernehmen. Der Vorstand wird durch die vier Beisitzer Clara Leithold, Anja Fischer, Stephan Conrad und Bernd Zöllner komplettiert. Damit besteht die neue Leitung aus erfahrenen Mitgliedern, die bereits seit einigen Jahren die Vorstandsarbeit im Verein begleiten, und neuen Gesichtern, die in den nächsten zwei Jahren Einblicke in die Arbeit erhalten werden.

Die bisherige Vorsitzende Judith Sophie Schilling hat sich aus dem Vorstand zurückgezogen. Sie hat in diesem Jahr die Geschäftsführung des Vereins übernommen. Wer den Treibhausverein näher kennenlernen möchte, hat dazu nicht nur bei vielen Veranstaltungen die Möglichkeit, sondern auch am 2. September zum Tag der offenen Tür an der Bahnhofstraße 56 in Döbeln. Dort werden die Projekte des Vereins vorgestellt und die Personen, die sie durchdenken, planen und organisieren. (DA/rt)

