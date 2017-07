Treffsichere Schiebocker Der BFV 08 und der SV Einheit haben die letzten Testspiele vor der Brust. Kamenz meldet den fünften Neuzugang.

© dpa

Fußball. Oberligist Bischofswerdaer FV gastierte am Dienstagabend im Dresdner Sportpark Ostrau und gewann dort ein Testspiel gegen die Bundesliga-A-Junioren der SG Dynamo mit 4:1 (1:1). Neuzugang Tom Grellmann brachte die Schiebocker in Führung (14.), aber nur vier Minuten später gleich Dynamos tschechischer Nachwuchsauswahlspieler Vasil Kusej aus. Im zweiten Abschnitt waren die Bischofswerdaer deutlich überlegen und kamen durch Treffer von Robin Huth (58.), Tommy Klotke (70.) und Cornelius Gries (75.) noch zu standesgemäß klaren Erfolg.

Drei Tage zuvor hatte der BFV mit 9:0 (3:0) gegen den VfB Hohenleipisch 1912 aus der brandenburgischen Landesliga Süd gewonnen. Gekickt wurde anlässlich eines Sportfestes Friedersdorf, dabei trugen sich Frank Zille (2), Tommy Klotke, Tom Hagemann, Cornelius Gries, Robin Huth, Tom Grellmann, Dominic Meinel und Hannes Graf in die Schiebocker Torschützenliste ein. Das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart beim Aufsteiger VfB 1921 Krieschow (6.8., 14 Uhr) bestreiten die Bischofswerdaer am Sonnabend in Berlin. Gastgeber ist ab 14 Uhr der Nord-Oberligist Hertha 03 Zehlendorf.

Offiziell bestätigt hat der SV Einheit Kamenz seinen fünften Neuzugang. Sebastian („Huggel“) Berg wechselt vom Regionalligisten FC Oberlausitz Neugersdorf in die Lessingstadt. Der 26-Jährige, der in Neugersdorf alle Nachwuchsteams durchlief und in Löbau wohnt, bringt die Erfahrung von 66 Regional- und Oberligapartien mit.

Eric Prentki schießt Tor des Tages

Am Dienstagabend trafen die Kamenzer auf einige seiner Ex-Kollegen, denn Einheit testete daheim gegen das Landesklasse-Team des FC Oberlausitz (1:0). Fünf Minuten vor dem Abpfiff traf Eric Prentki per Strafstoß zum Tor des Tages. „In der ersten Halbzeit war zu viel Krampf und zu wenig Tempo in unserem Spiel“, resümierte Rietschel. „Nach dem Wechsel war dann mehr Schwung drin, waren bessere Kombinationen zu sehen, aber insgesamt haben wir dem guten Gegner zu viele Chancen ermöglicht.“

Gesichtet wurde in Kamenz auch Spielmacher Martin Kotyza. Den Tschechen hätte Cheftrainer Frank Rietschel auch weiterhin gern in seinem Kader, aber Kotyza arbeitet ab der kommenden Saison als Co-Trainer in Jablonec und betreut dort auch die U 17. „Im Moment kann er uns nicht unterstützen“, sagt Geschäftsstellenleiter Frank Terks. „Aber Jablonec sucht einen Coach für die U 17. Sollte jemand gefunden werden, würde sich die Situation entspannen, da die A-Mannschaft ihr Training am Tag absolviert und Martin abends mit zum Training nach Kamenz kommen könnte.“

Vor dem ersten Oberliga-Punktspiel daheim gegen den FC Carl Zeiss Jena II (6.8., 14 Uhr) testen die Kamenzer zweimal. Am Sonnabend ist die Rietschel-Elf beim Landesliga-Aufsteiger Großenhain zu Gast, der am vergangenen Wochenende Oberligist VfB Krieschow mit 4:1 (1:1) bezwang. Kapitän des GFV ist Ex-Budisse Sylvio Schwitzky, im Aufstiegsjahr bester Torschütze der Großenhainer. Im Kader der Gastgeber stehen auch der zurzeit verletzte Torjäger Torsten Marx (früher Bischofswerda und Kamenz) sowie der vom BFV gekommene Eric Bachmann. Am 1. August ab 18.30 Uhr steigt für Kamenz die Generalprobe beim Landesklässler SV Oberland Spree. (js)

zur Startseite