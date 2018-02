Treffpunkt Rutsche Auf Facebook gab es zum Wasserspielplatz etliche Kommentare – im wirklichen Leben will keiner reden.

Matthias Schmieder erklärt auf dem Spielplatz im Stadtpark noch einmal vor Ort das Vorhaben „Wasserspielplatz“. Die Rutsche im Bild-Vordergrund kommt beim Umbau des Spielplatzes übrigens auf die nördliche, schattigere Seite. Grund: Im Sommer hat sich die Rutschfläche manchmal ganz schön erhitzt. © Kristin Richter

Großenhain. Ein Opa kam zum Vor-Ort-Termin am Spielplatz. Er hat auch einen Enkel in Franken und kennt von dort einen tollen Wasserspielplatz. Nun wollte er sich Matthias Schmieder und den Stadträten erklären und zeigen lassen, was Großenhain plant. Dass er ein Befürworter des neuen Lieblingsspielzeugs des Rathauses ist, daraus macht er keinen Hehl. Dabei war man in der Verwaltung fast schon unsicher geworden, ob die Großenhainer das Projekt überhaupt wollen. Denn die Kommentare in den sozialen Netzwerken waren zunächst recht unterschiedlich ausgefallen – von Freude, über lästern, ablehnen und zustimmen. Weil Matthias Schmieder aber das Gefühl hatte, dass da bei den Bürgern recht unterschiedliche Bilder zum Thema im Kopf herumschwirren, lud er Eltern, Omas und Opas, Vereine und Stadträte eben kurzerhand auf den Spielplatz ein, mit Karte, Fotos, wie es werden soll und konkreten Antworten.

Nur Gerede im Netz

Nur – es kamen keine Bürger. Natürlich Stadträte, die Zeitung und besagter älterer Herr. Aber eben keine Eltern, um die es eigentlich geht. Selbst zwei Mütter, die gerade auf dem Spielplatz waren, zappten lieber in einiger Entfernung auf ihren Handys, statt die spontane Einladung von Schmieder anzunehmen. Dabei hätten die Eltern mit Stadt und Stadträten reden können, ob es sie stören würde, wenn der Steppke doch mal nass nach Hause kommt. Denn gänzlich auszuschließen ist das auf einem Wasserspielplatz freilich nicht, wie Schmieder schmunzelnd anmerkt.

Aber natürlich wolle die Stadt keine Flusslandschaft bauen, versichert er gleichzeitig. Das dürfe man gar nicht. Weil auch für die Kinder jederzeit erkennbar sein müsse, dass es sich hier nicht um Bade- und vor allem Trinkwasser handele, sind die Pflasterrinnen und „Auslaufbecken“ nur ganz flach. Außerdem dürfe nirgendwo Wasser heraus- oder herunterplätschern.

„Uns kommt es mehr darauf an, dass sich die Kinder an der frischen Luft bewegen und, dass sie das gemeinsam tun“, so Schmieder. Denn das ist der Kern der Großenhainer Spielidee. Schon an der Wipp-Saugpumpe ist Teamarbeit gefragt, die Kinder müssen sich nämlich anstrengen, wenn sie ordentlich Wasser aus dem Tiefbrunnen pumpen wollen. Derweil könnten andere Mitspieler warten, bis das Nass über Rinnen in ein Flachbecken läuft – und mit entsprechendem Steckschieber die Fließrichtung lenken. So kann das Wasser entweder auf ein Wasserrad geführt werden oder eine Wasserweiche, die wiederum eine archimedische Spirale oder den Wassermatschtisch speist. Wofür die Kinder sich entscheiden, ob alles fließt oder stockt – das beeinflusst das Zusammenwirken der Akteure. Natürlich können Kinder dabei auch mal Steinchen oder Erde in die Fließrinnen werfen. Aber nach den Erfahrungen anderer Kommunen ist solch ein Spielplatz sehr robust. Auch die Kosten sollen laut Stadt nicht davon fließen. 40 000 Euro von 60 000 Euro Projektgeld der Bahn sind derzeit veranschlagt. 20 000 Euro sollen für die Instandsetzung der Stadtparkwege, vor allem dem zur Albertmühle übrig bleiben. Die Summe hatte die Stadt bei der Bahn AG noch herausgehandelt, sozusagen für die Kosten der juristischen Beratung für Bürger und Stadt, die Großenhain im Vorfeld der künftigen Lärmuntersuchung selbst bezahlt hatte. Einzige Bedingung war: Das Geld soll für ein Projekt in Nähe der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke verwendet werden. Nachdem die Pläne für einen Radweg auf dem alten Mülbitzer Bahndamm planerisch gescheitert waren, entschied sich das Rathaus für die Idee, einen Wasserspielplatz bauen.

