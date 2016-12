Treffpunkt Postmeilensäule Die Stadtführer stehen in der Saison jeden Sonntag für einen Rundgang zur Verfügung. Einige sogar in historischer Tracht.

Patricia Spruck verkleidet sich für ihre Stadtführungen als Marketenderin Johanna. © André Braun

Ihre Kleidung will so gar nicht in die heutige Zeit passen. Dennoch zieht Patricia Spruck alle paar Wochen das Kostüm der Marketenderin Johanna an. Nämlich dann, wenn sie als Stadtführerin „Dienst“ hat. Die 41-Jährige gehört zu den Waldheimern, die den Touristen bei der historischen Stadtführung die „Perle des Zschopautals“ näherbringt. Seit diesem Jahr besteht dieses Angebot. Treff ist sonntags um 14 Uhr an der Postmeilensäule auf dem Obermarkt.

Teilweise schlüpfen die Stadtführer sogar in die Rollen historischer Personen. So führt Albrecht Bergmann die Besucher als Bürgermeister Carl Gottfried Selle, der bis 1831 Rathauschef war, durch die Stadt. Patricia Spruck verkleidet sich als Marketenderin aus der Zeit der Napoleonkriege. Eine Führung dauert etwa anderthalb bis zwei Stunden. „Die Besucher bekommen zunächst einen allgemeinen Abriss der Geschichte der Stadt“, schildert Spruck ihre Herangehensweise. Hinter dem Rathaus geht es dann an der Zschopau entlang am Stadt- und Museumshaus, vielen als Napoleonhaus bekannt, vorbei. „Ein großer Punkt ist die Justizvollzugsanstalt, dort stellen die Touristen meist viele Fragen“, sagt Patricia Spruck. Über Augustinerplatz, Friedhof und Kirche erfahren die Besucher ebenso etwas wie über den Kellerberg. Lessinginsel, Werder und Bergmanns Hof beschließen den Rundgang.

Jeder Stadtführer habe so seine Spezialgebiete, jeder mache die Führung auf seine Weise, sagt Patricia Spruck. „Man muss sich auch auf die jeweilige Besuchergruppe einstellen können“, sagt sie. Spruck ist eine „Zugezogene“ wie sie selbst sagt. Sie hat lange auf der Burg Kriebstein Führungen gemacht.

Patricia Spruck zeigt sich mit dem Zuspruch auf die historischen Führungen zufrieden. „Am besten ist es natürlich, wenn sich größere Gruppen wie etwa bei Klassentreffen oder Familienfeiern anmelden“, so Spruck. Die Anmeldung könne über das Waldheimer Kulturzentrum erfolgen. Auch bei ihrer täglichen Arbeit als Verkäuferin in der Buchhandlung am Obermarkt kommt sie fast täglich mit Touristen ins Gespräch. Im Laden hängt ein Plakat, das auf die Führungen hinweist. Auch auf der Internetseite der Stadt Waldheim beziehungsweise im Amtsblatt wird Werbung für dieses Angebot gemacht.

Die historische Stadtführung ist nicht die einzige Führung, die die Waldheimer Gästeführer anbieten. Auch zu den Themen Rathaus und Turm, Auf den Spuren Napoleons und Georg Kolbe – Waldheims großer Sohn – werden Touren angeboten. Zudem gibt es eine Friedhofs- und eine Kellerbergführung. Deutlich länger dauert die Sagenwanderung, für die vier Stunden veranschlagt sind.

Historische Stadtführungen Waldheim: Ab März wieder jeden Sonntag 14 Uhr zum Preis von drei Euro pro Person.

Information über das Waldheimer Kulturzentrum (Telefon 034327 57234) oder www.stadt-waldheim.de

