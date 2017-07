Treffpunkt Malerhaus Der Kunst-Kreis Bannewitz feiert sein 50-jähriges Jubiläum. Er entstand einst in einem Industriebetrieb.

Bernd Salzer, Wolfgang Hauswald und Gunter Hauswald (v. l.) gehören zum harten Kern des Bannewitzer Kunst-Kreises. Der Verein hat seinen Sitz in einem besonderen Haus am Bannewitzer Dorfplatz. © Karl-Ludwig Oberthür

Es wäre ein gutes Zeichenmotiv. Ein wenig versteckt liegt der Bannewitzer Dorfplatz in der Vormittagssonne. Mit leichtem Hut schreitet Bernd Salzer darüber hinweg. Am denkmalgeschützten Haus mit der Nummer sechs drückt der Hobbymaler auf die Klinke. Im Flur fallen zuerst die Holzdielen auf, dann das bauchige Ausgussbecken aus früherer Zeit. Die Emailleoberfläche ist mit Farbstreifen bedeckt. „Hier waschen wir unsere Pinsel aus. Diese Arbeitsspuren dürfen ruhig zu sehen sein“, sagt Salzer schmunzelnd. Das „Malerhaus“ ist das Domizil des Kunst-Kreises Bannewitz, dem er angehört. Am Wochenende feiert der Verein sein 50-jähriges Bestehen.

22 Mitglieder des Kunst-Kreises arbeiten auf drei Etagen. Die Tür zum Mal- und Ausstellungsraum im Erdgeschoss ist geöffnet. Auf Staffeleien stehen Arbeiten unterschiedlichen Stils. An der Wand dahinter und zwischen den kleinen Fenstern hängen fertige Bilder. „Wohl uns allen liegt das Malen und Zeichnen von Kind auf im Blut. Ich habe im Grundschulalter angefangen“, erzählt Salzer. Der 74-Jährige war Diplom-Ingenieur für Kraft- und Arbeitsmaschinen, später auch Außenhandelsökonom.

Als er 1969 seine Arbeit im Kompressorenbau Bannewitz aufnahm, traf er Gleichgesinnte. Schon 1967 hatte sich dort der Mal- und Zeichenzirkel gegründet, aus dem nach der Wende der Kunst-Kreis Bannewitz hervorging.

Im Kompressorenbau arbeitete auch Dieter Mattheus, der bis heute künstlerischer Leiter der Gruppe ist. „Er hat damals an der Abendschule der Dresdner Kunsthochschule studiert. Von der Pike auf führte er uns ans Zeichnen und Malen heran. Dieter Mattheus hat uns auch gelehrt, uns über unsere Arbeiten auszutauschen. Das motiviert uns bis heute.“ Auf einer alten Treppe geht es nach oben. Im gemütlichen Aufenthaltsraum mit selbst gebauter Eckbank schlägt Vereinschronist Wolfgang Hauswald den ersten Band auf. Der 72-Jährige zeigt Baufotos vom Malerhaus. „Im Kompressorenbau teilten wir uns den Kulturraum noch mit anderen Gruppen. 1977 bekamen wir vom Rat der Gemeinde Bannewitz dann diesen übriggebliebenen Seitenbau eines Bauerngutes von 1735. Das Gebäude sollte sonst abgerissen werden. Doch jeder von uns brachte Material mit und half. Ab Dezember 1978 konnten wir hier als Zirkel arbeiten.“ Nach der Wende wurde mit Sponsoren innen und außen nochmals saniert. Der Charakter des Hauses blieb.

Namensvetter Gunter Hauswald erzählt mit. Er war auf Empfehlung seines Zeichenlehrers als Neuntklässler bei der Zirkelgründung dabei. Der 65-Jährige sagt: „Das Malerhaus ist unser Dreh- und Angelpunkt.“ Sie sind eine große Familie geworden. Auch mit denen, die später dazukamen. Jeder habe sich entwickelt. „Die Maltage mit Rucksack und Staffelei in der Region haben uns besonders zusammengeschweißt, wie auch unsere Reisen nach Leningrad und Moskau, Venedig, Paris und Andalusien.“

In der Bannewitzer Partnerstadt Bräunlingen in Baden-Württemberg präsentierte sich der Kunst-Kreis kürzlich zum dritten Mal. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens zeigten die Hobbymaler unter Leitung von Dieter Mattheus rund 40 Bilder zum Thema „Rund um Dresden“ in einem Museum. Am 29. Juli feiert der Verein mit eingeladenen Gästen im Malerhaus. Für November bereitet der Kunst-Kreis mit seinem Vorsitzenden Ulrich Schramm bereits eine große Ausstellung für das Stuhlbaumuseum Rabenau vor. Bernd Salzer will dort auch ein Bild vom spanischen Dorf Tolox zeigen.

„Es gehört zu den sogenannten weißen Dörfern in Andalusien, die wir uns auf unserer Jubiläumsreise angeschaut haben“, sagt er. Es sei eine Herausforderung, diese weiß getünchten Häuser darzustellen. Gunter Hauswald verrät: „Mich reizt die Babisnauer Pappel.“ Auch Grafiken entstehen übrigens im Verein, der 2002 mit dem Kunstpreis der Gemeinde Bannewitz ausgezeichnet wurde.

Interessierte Betrachter sind im Malerhaus zu den offiziellen Arbeitszeiten willkommen: von April bis Dezember, jeweils mittwochs in ungeraden Wochen, 16 bis 20 Uhr. Von Januar bis März, Samstag, 10 bis 16 Uhr. Internet: www.kunstkreis-bannewitz.de

