Treffpunkt für Demenzkranke Im neuen Jahr bietet der Verein „Vergiss mein nicht“, Hilfe für Demenzkranke und deren Angehörige.

Bad Gottleuba. Der neue Gottleubaer Verein „Vergiss mein nicht“ verliert keine Zeit mehr. Am 1. Februar eröffnet er in Bad Gottleuba seinen Treffpunkt. An diesem Tag stellt er sich zwischen 15 und 18 Uhr im Gottleubaer Bürgerhaus vor und will mit den Besuchern über Anliegen, Wünsche und Veranstaltungen ins Gespräch kommen.

Das ist der Auftakt für die individuellen kostenlosen Beratungen jeden ersten und dritten Dienstag im Montag ebenfalls im Bürgerhaus, jeweils zwischen 15 und 18 Uhr. „Vergiss mein nicht“ bietet Gespräche und Hilfe bei Demenz an. Dazu gehören zum Beispiel Betreuung, Pflege, Finanzierung sowie Entlastungsangebote, sagt Vorsitzende Sigrid Hildebrandt.

Ab März gibt es zudem jeden Mittwoch zwischen 14 und 17 Uhr Treffen für Ältere. Hier reichen die Themen vom heiteren Gedächtnistraining über gesunde Ernährung und Fitness im Alter und Kräuterwanderungen bis zu kulturellen Angeboten, Ausflügen, Vorträgen, Biografiearbeit, Handarbeiten und mehr. „Eingeladen sind auch die, die an einer Demenz erkrankt sind, mit oder ohne Angehörige.“ (SZ/sab)

Kontakt unter der Nummer 035023 524555 oder 0163 4652770

