Treffen mit ukrainische Soldatenfamilie Elf Schüler arbeiteten ein heikles Stück NS-Geschichte auf.

Die Schülergruppe des Lößnitzgymnasiums mit Lehrerin Margret Schubert-Erkrath, OB Wendsche und den gestalteten Tafeln. © Gulnara Gey

Zwei Tafeln auf Ukrainisch mit einigen Bildern sind das Ergebnis monatelanger Arbeit und beschreiben das Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener im Kriegsgefangenenlager Zeithain. Teils in ihrer Freizeit sammelten die Schüler Hintergrundwissen, formulierten Texte, wählten Fotos aus.

Eigentlich unterhält das Lößnitzgymnasium nur einen Schüleraustausch mit einer Schule in Radebeuls ukrainischer Partnerstadt Obuchiw. Doch im Frühling kam Roland Hering vom Verband der Verfolgten des NS-Regimes – Bund der Antifaschisten, kurz VVN-BdA, auf die Schule zu.

In der Gedenkstätte des einstigen Lagers Zeithain stehen Stelen mit den Namen der dort umgekommenen Sowjetsoldaten. Herings Gedanke: Es könnten auch Männer aus Obuchiw darunter sein. Die Historiker bestätigten das und ermittelten 17 Namen. An den Schülern war es dann, Tafeln zu erarbeiten, die mit viel Bild und wenig Text im Stadtmuseum Obuchiw ein schwieriges Kapitel Geschichte erzählen sollen. OB Bert Wendsche (parteilos) betont, dass dieser Dialog keineswegs selbstverständlich ist.

Am Anfang fuhren die Schüler um Russischlehrerin Margret Schubert-Erkrath einen Tag nach Zeithain. Es folgten Monate der Recherche und Arbeit. Seinen Abschluss fand das Projekt vorige Woche, als die Schüler in Obuchiw dem Museum die Tafeln feierlich überreichten – mit viel Presserummel. Auch die Familie eines in Kriegsgefangenschaft umgekommenen Obuchiwers nahm an der Übergabe teil.

Die Radebeuler leben etwa eine Woche in Gastfamilien, besuchen die Schule und besichtigen das nur 50 Kilometer entfernte Kiew. Die Schüler haben sich lange auf die Reise gefreut und hoffen, einen Bezug zu Russisch zu finden, der übers Auswendiglernen hinausgeht. Lehrerin Schubert-Erkrath bedauert, dass nur elf Schüler die Zugreise über Berlin und Kiew antreten konnten, obwohl 14 mit wollten. Doch es fehlt an ukrainischen Austauschpartnern. Durch die Inflation kostet die Ukrainer das Ticket für den Gegenbesuch fast einen Monatslohn. Mit Kuchenbasaren und Förderung durch die Stadt Radebeul wird versucht, die Obuchiwer zu unterstützen, damit der gerade in diesen Tagen wichtige Austausch regelmäßig stattfindet. (la)

