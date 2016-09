Treffen mit Sigmar Gabriel verschiebt sich Die Mitglieder der Lausitzrunde fahren später nach Berlin, weil es Wichtigeres gibt als die Region.

Siegmar Gabriel hat zunächst andere Termine. Die Lausitzrunde kommt kommende Woche zum Gespräch.

Berlin/Weißwasser. Das Gespräch im Bundeswirtschaftsministerium über die Zukunft der Lausitz wird nicht wie geplant am Mittwoch stattfinden. Das teilten die Sprecher der Lausitzrunde, die Spremberger Bürgermeisterin Christine Herntier und Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch, am Montag mit. Grund für die Verschiebung ist ein kurzfristig anberaumter Termin mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Das Treffen mit Mitgliedern der Lausitzrunde und Sigmar Gabriel wird am Dienstagabend in der nächsten Woche nachgeholt.

Dann fahren Mitglieder des Bündnisses aus 23 kommunalen Vertretern der brandenburgischen und sächsischen Lausitz mit einer klaren Forderung in die Hauptstadt. Sie lautet: Für die Lausitz muss die Braunkohle als Brücke mindestens bis 2050 reichen. Für ihre Pläne erhielten Christine Herntier und Torsten Pötzsch in der vergangenen Woche Rückenwind. In zwei Gesprächen mit dem Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland, Richard Kühnel, und mit dem EU-Abgeordnete Dr. Christian Ehler (EVP/CDU), sicherten beide unabhängig von einander ihre Unterstützung zu und bestärkten das Bündnis insbesondere im prioritären Ziel, die Lausitz zur Europäischen Modellregion für Strukturentwicklung zu machen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Mitglieder der Lausitzrunde werden am 28. September das Treffen in Berlin mit Gabriel auswerten. Zudem sei als Folge der Gespräche mit den Europapolitikern eine Konferenz für den 13. Dezember im Industriepark Schwarze Pumpe in Planung, teilte das Bündnis mit. Dann wollen die kommunalen Vertreter gemeinsam mit Experten aus Wirtschaft, Regional-, Bundes- und EU-Politik über Konzepte für die Strukturentwicklung der Lausitz diskutieren.

