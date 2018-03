Treffen mit der Moderne und Warten auf den Bus

Wieder einmal zeigt sich, dass sich die Treppenhalle des Bürgerzentrums auch als Galerie gut eignet. Auf zwei Etagen sind jetzt Fotos zu sehen.Foto: Mirko Kolodziej

Der Beifall für die Darsteller des Theaterstückes „Es war die Lerche“ im Saal des Bürgerzentrums war noch keine halbe Stunde abgeebbt, da griff vor der Saaltür Florian Zschiesche zur Gitarre. Es galt, die inzwischen siebente „Kunstraum“-Ausstellung der KulturFabrik im Haus zu eröffnen.

„Es hängt dieses Mal so viel wie noch nie“, erläuterte nach dem Verklingen der Gitarrentöne KuFa-Geschäftsführer Uwe Proksch. Das muss einen nicht wundern. Erstens stellen in der Fotoschau „Architektur in Begegnung“ mit dem Berliner Jean Molitor und mit „Kunstraum“-Kurator Michael Kruscha (ebenfalls Berlin) gleich zwei Fotografen aus. Zum Zweiten sind die Männer für ihre Bilder aber auch buchstäblich um die halbe Welt gereist. Es hat also etwas gedauert, um alle Motive kunstvoll abzulichten. Ein Jahr, bevor sich die Gründung der Bauhausschule in Weimar zum hundertsten Male jährt, steht an der Balustrade im Obergeschoss des Bürgerzentrums ein Satz des amerikanischen Bildhauers Horatio Greenough (1805-1852), der ein Prinzip beschreibt, das von Vertretern der Moderne wie dem Architekten Le Corbusier (1887-1965) besonders eisern angewandt wurde: „Die Form folgt der Funktion“ oder wie Le Corbusier formulierte: „Wir schulen unser Formgefühl an den reinen Zweckformen der Technik und Industrie.“

Jean Molitor hat in Schwarz-Weiß festgehalten, wie sich die zu Anfang des vergangenen Jahrhunderts entwickelte Formensprache fast überall auf dem Erdball finden lässt. Hier zeigt ein Bild eine Feuerwache in Florida, dort ein anderes die Hutfabrik „Mendelsohnhalle“ in Luckenwalde und da ein drittes ein Wohnhaus im Süd-Ural. Dem entgegengestellt sind Michael Kruschas Fotos von Gebäuden, die sich sehr oft, aber nicht immer ihrer Funktion sogar regelrecht unterwerfen. „Ich hätte der Ausstellung gern den Titel «Treffen mit der Moderne und Warten auf den Bus» gegeben“, meinte in ihrer Laudatio die Hoyerswerdaer Architektin Dorit Baumeister, die sich in ihrer Arbeit oft genug selbst dem Bauhausstil verpflichtet fühlte, wie nicht zuletzt das Bürgerzentrum beweist. Hier hängen nun neben den Fotos von Molitor Abbildungen von Buswartehäuschen, die der aus Hoyerswerda stammende Michael Kruscha auf dem Erdball „eingesammelt“ hat. „Bus Stops“ heißt seine Reihe, zu der die Beschriftung auf der Wand neben dem Café „Auszeit“ passt: „Die Zeit steht still. Wir sind es, die enteilen.“ Mascha Kaléko (1907-1975) schrieb das in einem Gedicht; eine Vertreterin der „Neuen Sachlichkeit“, die in der Literatur zur selben Zeit aufkam, in der sich die Theorien des Bauhauses in der Architektur verbreiteten.

Die Mitglieder der Band „Kohlewerk“ mussten sich ihren Weg aus dem Probenraum des Bürgerzentrums schließlich durch 40 bis 45 Kunstfreunde kämpfen, die sich intensiv Fotos von Bauwerken ansahen und feststellten, dass auch ihre Stadt Teil der Ausstellung ist. Denn es findet sich auch ein Bild des Hauses Liselotte-Herrmann-Straße 12-20, in dem einst Brigitte Reimann lebte; ein anderes zeigt eine Bushaltestelle im Industriegelände.

zur Startseite