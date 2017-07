Treffen für mehr Sauberkeit im Bahnhof

Die Bemühungen des Bundestagsabgeordneten André Hahn (Die Linke) für einen saubereren und in seiner Gesamtheit ansehnlicheren Bahnhof reißen nicht ab. So kündigt er für den 8. August ein weiteres Treffen im Cöllner Bahnhofsgebäude an, um mit Beteiligten ins Gespräch zu kommen. Für eine Begehung ab 14 Uhr habe er bereits Einladungen an den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für Sachsen, Eckart Fricke, als auch an Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) und den Leiter des Baudezernats Steffen Wackwitz sowie an die Mieter innerhalb des Bahnhofs und der Taxivereinigung verschickt.

Bei der Besprechung sollen erste Lösungsvorschläge für das Toilettenproblem und bauliche Mängel seitens der Stadt als auch Ideen aus der Bevölkerung zur Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes einbezogen werden. „Wir sind daran interessiert, schrittweise Lösungen für eine höhere Attraktivität, Sauberkeit und Sicherheit am Bahnhof zu finden“, so Hahn. (SZ/mhe)

