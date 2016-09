Treffen der Chefinnen Frauen in der Wirtschaft müssen sich besser vernetzen, findet ein neuer Verein. Der präsentiert sich jetzt erstmals öffentlich.

Eine neue Initiative will Frauen in der Wirtschaft unterstützen. Der im April gegründete Verein „Wirtschaftsfrauen Sachsen“ will dazu ein eigenes Angebot innerhalb der Unternehmermesse „Dresdner Weitsicht“ etablieren. Zum ersten Mal soll dort nun das „Forum Dresdner Wirtschaftsfrauen“ stattfinden.

„Unser Ziel ist es, die Wertschätzung und Wahrnehmung der Wirtschaftsfrauen in der Gesellschaft zu steigern“, erklärt Vereinsvorsitzende Cornelia Heinz. Die weiblichen Chefs der Region werden sich als Ausstellerinnen präsentieren und haben zugleich die Möglichkeit, sich vorab auszutauschen. Zum Eröffnungstag am 19. Oktober startet der Kongress als geschlossene Veranstaltung von 15.30 Uhr bis 18 Uhr mit verschiedenen Vorträgen.

Mit dabei sind Referentinnen wie Controlling-Dozentin Ivonne Rosenstengel, Kommunikations-Coach Britta Kick und Trainerin Anke Wolfert zum Thema Wertschöpfung im bekannten Pecha-Kucha-Stil. Einem Vortragsstil, bei dem 20 Bilder jeweils 20 Sekunden lang gezeigt werden und dazu gesprochen wird. Danach treffen sich alle auf dem Netzwerkabend der Messe, um weitere Kontakte zu knüpfen. Für den zweiten Tag sind verschiedene Präsentationen von Unternehmerinnen geplant. (jam)

Mehr unter www.wirtschaftsfrauen-sachsen.de

zur Startseite