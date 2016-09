Treffen der Biathlon-Familie Spitzensportler von einst feiern ein besonderes Jubiläum.

Bei dem Treffen waren mit Wolfgang Heider (3.v.r.) und Heiner Gierth (re.) auch zwei dabei, die die Gründungsversammlung der SG Dynamo miterlebt haben. © Egbert Kamprath

Na, wiedererkannt? Mittlerweile schon zum 15. Mal organisierte Horst Koschka, Bronzemedaillengewinner mit der Biathlonstaffel 1971 bei der Weltmeisterschaft und bei den Olympischen Spielen 1972, am Donnerstag den Biathlonstammtisch. Diesmal waren es 25 ehemalige Sportler, unter ihnen auch noch weitere Olympia- und Weltmeisterschaftsteilnehmer, die wegen des besonderen Jubiläums gekommen waren. Denn vor 60 Jahren wurde die SG Dynamo Zinnwald gegründet.

Deshalb gab es diesmal eine besondere Tour, die zu den historischen Stätten führte. Es ging zur ersten Dynamohütte an der Straße nach Geising und zum Klub, in dem Dynamo Zinnwald bis zur Wende untergebracht war (im Foto). Auch ein Besuch im Wintersportmuseum im Hotel Lugsteinhof in Zinnwald stand auf dem Programm, in dem auch Biathlongeschichte dokumentiert ist.

zur Startseite