Treffen der Adelsleute auf dem Schloss Am 20. Mai tagt die Historische Kommission des sächsischen, thüringischen und sachsen-anhaltinischen Adels im Schloss.

Ein bedeutsames Ereignis steht dem Förderverein Schloss und Park Lauterbach bevor: Am übernächsten Wochenende ist er Gastgeber für eine Tagung der Historischen Kommission des sächsischen Adels. Mit dabei sind adlige und nichtadlige Nachfahren ehemaliger Schlossbesitzer wie Friederike von Bünau von Gadow, Alexander von Gersdorff, Prof. Bernhardt von Gersdorff, Reimund von Griesheim, Henning von Kopp-Colomb aus Haltern mit Ehefrau, einer gebürtigen Gräfin zu Münster-Linz, Dr. Alheidis von Rohr und Leo Sahrer von Sahr.

Forschungen werden vorgestellt

Diese Tagung hat den Charakter eines Workshops, es werden vielfach noch nicht abgeschlossene Forschungen vorgestellt und diskutiert, man erfährt die neuesten Erkenntnisse zum Leben und Wirken der ehemaligen Schlossbesitzer von Schloss Lauterbach und der Mark Meißen. So wird Dr. Harald Jancke, Urenkel der Anna von Palm auf Lauterbach, über die Freiherren von Palm berichten, ergänzt durch Hennig von Kopp-Colomb. Gerd Werner vom Lauterbacher Förderverein vertritt die Familie von Kirchbach auf Lauterbach. Historiker Dr. Matthias Donath stellt die sicher interessanten Aufstiegsstrategien der Adelsfamilien Kursachsens im 17. Jahrhundert vor. Jan Bergmann referiert über solche Familien aus Leipzig. Dr. Lars-Arne Dannenberg bespricht die amtsadligen Ratsgeschlechter der Oberlausitz, Jens Kunze den Aufstieg der Familie von Friesen im 17. Jahrhundert. Aktuelle Publikationen werden am Nachmittag ebenso präsentiert wie ein neues Forschungsprojekt: Sachsen 1918/1919 – 100 Jahre Republik, 100 Jahre Freistaat.

100 Jahre Freistaat Sachsen

Die Teilnehmer der Historischen Kommission reisen schon am nächsten Freitag an und treffen sich im Hotel Radeburger Hof in Radeburg. Den Start am Sonnabend macht eine Führung durch das Lauterbacher Schloss. Dort findet nach der Abschlussdiskussion auch ein gemeinsames Abendessen statt. Am Sonntag reisen die Teilnehmer wieder ab.

Mit der Ausrichtung dieser Tagung gelingt es dem Förderverein ein weiteres Mal, überregional auf sich aufmerksam zu machen. Im Schloss fand bereits der Empfang des Landkreises Meißen statt. Mit den Einnahmen aus den Veranstaltungen versucht der Verein aus eigener Kraft, das kommunale Schloss weiter zu sanieren. (krü)

