Treff wird zum Bürgerzentrum „Gemeinsame Wege gehen“: Drei Worte als Name und Ziel. So will der Gumpertplatz vom Senioren- zum Stadtteiltreff werden.

Der Gumpi soll ein Bürgerzentrum werden. © Norbert Millauer

Seit 40 Jahren gehört der Treff am Gumpertplatz zum Wohngebiet. Ende 2015 gab die Volkssolidarität den Klub ab. Fast hätte das das Aus bedeutet. Das CJD sprang ein und macht nun aus dem Seniorentreff einen für alle, der Bürgerzentrum heißt. Das hat sogar einen Namen: „Gemeinsame Wege gehen“. Diese drei Worte beschreiben unser Anliegen, sagt Projektkoordinatorin Silke Schmidt. Gemeinsam mit allen soll das Stadtgebiet Südwest lebendiger gestaltet werden. „Insbesondere Menschen, denen es vielleicht im Moment nicht so gut geht, wollen wir dort abholen wo sie gerade stehen, ihnen Raum bieten, mit ihnen Wege erarbeiten, sie an professionelle Hilfen vermitteln und sie zur Selbsthilfe motivieren, damit auch sie sich in ihrem Umfeld wohlfühlen und zunehmend an der Gestaltung ihres Umfeldes mitwirken können“, sagt Silke Schmidt.

Zu den Angeboten gehören das Montagscafé, regelmäßige Beratungen und Informationsveranstaltungen. Eine Leseecke wurde eingerichtet, für die Tischtennisplatte auf dem Spielplatz vor dem Bürgerzentrum können gegen Pfand Kellen und Bälle ausgeliehen werden. Für den 5. Mai ist ein Stadtteil-Picknick geplant.

Im Gumpi, wie der Treff liebevoll genannt wird, befindet sich auch die Koordinierungsstelle für Heidenau-Südwest. Das ist ein neues Förderprogramm, mit dem das Wohngebiet weiterentwickelt werden soll, ähnlich wie es schon seit Jahren in Mügeln praktiziert wird. Das Gumpi-Zentrum wächst. Zusätzliche benachbarte Räume sind angemietet, die Möbel für den großen Begegnungsraum werden in Kürze geliefert. (SZ/sab)

Nächster Termin: Familiennachmittag, 12. April, 13 bis 16 Uhr, Kontakt: 03529 5354146

