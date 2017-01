Treff mit Lorenzo ausverkauft Für den karnevalistisch-politischen in Kamenz waren die Karten in nur wenigen Stunden an den Mann gebracht.

Lorenzo düst durch den Veranstaltungssaal. © Matthias Schumann

Das Jahr ist erst ein paar Tage jung, aber der Kamenzer Karnevals Club meldet bereits Vollzug: Der 12. Karnevalistisch-politische Frühschoppen mit Stadtbüttel Lorenzo am 29. Januar ist ausverkauft. Die Karten waren wieder innerhalb von Stunden verkauft. Und mehr als 500 Leute passen nicht in den Saal von Hotel Stadt Dresden, wenn es auch einen Bedienungsservice geben soll. Das Karneval-Urgestein Steffen Lorenz brütet nun über seinen Notizen, um wieder alle Genre zu bedienen. Während er letztens als Fahrlehrer, Braumeister oder Kammer-und-auch-im-Saal-Dirigierer daher kam, wird er diesmal als Direktor des „Zirkus Rolando“ agieren. Wie immer nimmt Lorenzo liebevoll die kleinen und größeren Schwächen der Staatsbediensteten, Stadträte, Landtags- und Bundestagsabgeordneten, Parteien und Vereine vor Ort aufs Korn. Und spart sich oft selber dabei nicht aus. (if)

Ein paar wenige Stehplätze sind am Tag selber noch auf der Galerie zu haben. Termin: 29. Januar, ab 10 Uhr.

