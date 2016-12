Treff für Kinder und Eltern In der Krabbelgruppe können kleine Kinder gemeinsam spielen. Für die Eltern gibt es wertvolle Tipps.

Emi (rechts) hat sichtlich Spaß auf dem Schaukelpferd. Ihre Mutter Kerstin nutzt das Angebot in der Krabbelgruppe ebenso wie die anderen Eltern gern. Sozialarbeiterin Mandy Gausche (links) freut sich über den Zuspruch. © André Braun

Ein fröhliches Quietschen klingt aus dem Raum im Obergeschoss des Checkpoint in Waldheim. Wie jeden Dienstagvormittag sind einige Mütter, und an diesem Tag auch zwei Väter, mit ihren Kindern zum Treff der Krabbelgruppe gekommen. Der wird von der AWO Familienbildung Döbeln in Waldheim, aber Roßwein, Döbeln und Leisnig angeboten.

Sozialarbeiterin Mandy Gausche betreut die Krabbelgruppe seit 2015. Das Angebot ist kostenfrei, auch eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Resonanz in Waldheim ist gut, sagt sie. „In der Regel sind acht bis zehn Kinder da. Begleitet werden sie meist von ihren Müttern, nur selten sind die Väter dabei“, so Gausche. Die Kinder machen die ersten Erfahrungen in Gruppensituationen. Der natürliche Bewegungsdrang wird durch verschiedene Angebote geweckt und unterstützt. Das Angebot richtet sich an Eltern mit Kindern im Alter bis zu drei Jahren. „In den meisten Fällen sind die Kinder, die in die Krabbelgruppe kommen, bis zu einem Jahr alt. Ab einem Jahr gehen viele dann in die Kita“, sagt Gausche.

Neben den Spielmöglichkeiten für die Kinder ziehen auch die Eltern Vorteile aus dem Besuch in der Krabbelgruppe. Mandy Gausche beantwortet zum Beispiel Fragen zur Eingewöhnung in die Kinderkrippe oder gibt Tipps wie man am besten mit Trotzphasen der Kinder umgeht. „Für uns Eltern sind die Anregungen gut. Man bekommt hier Tipps, auf die man zu Hause nicht kommen würde“, sagt Kerstin, die mit ihrer Tochter Emi da ist. Auch durch den Austausch untereinander bekommen die Eltern so manche Anregung.

