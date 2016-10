Trecker-Ausfahrt zum Erntefest

Auch wer langsam fährt, kommt ans Ziel. Das haben jedenfalls die historischen Traktoren gezeigt, die zum Erntefest am Sonntagnachmittag am Markersdorfer Dorfmuseum vorbei unterwegs waren. Der kleine Wettstreit im Langsamfahren war nicht der einzige Wettbewerb am Nachmittag. Auch die am schönsten geschmückte Ernteraber – das ist eine Holzkarre, ähnlich einer Schubkarre, auf dem man zum Beispiel Heu transportieren kann – wurde ausgewählt. Und so war für die Gäste eine Menge rund um das Thema Ernte und Erntedank zu erleben.Foto: Nikolai Schmidt

