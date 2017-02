Trebuserin gewinnt USA-Reise im Radio Eine junge Frau fliegt im Herbst für zehn Tage an die Ostküste. Ohne ihren Freund wäre das alles gar nicht passiert.

Vivien Reinold freut sich mit ihrem Freund Nino Rönsch auf die gewonnene Reise in die USA. © jens trenkler

Trebus. Vivien Reinold aus Trebus hat bei einer Radiosendung im Morgenprogramm eine Reise in die USA gewonnen. „Eigentlich ist MDR 1 Radio Sachsen gar nicht mein Sender. Doch ich wurde durch meinen Freund Nino auf die Aktion ,Um die Ecke oder um die Welt‘ aufmerksam gemacht“, sagt die 23-Jährige. Und gerade in dieser Woche standen die Chancen für den Gewinn der Reise um die Welt sehr günstig.

Alle anderen Kandidaten, die am Spiel beteiligt waren, wollten nicht zocken und scheuten damit das Risiko der nochmaligen Auslosung und nahmen die sogenannte „Reise um die Ecke“. Die Studentin aus Trebus dagegen ergriff die Gelegenheit und rief am Freitagmorgen beim Sender an, kam durch und stand damit als Gewinnerin fest. „Die Freude war riesig, ich hätte in die Luft springen und meinen Freund vor Glück umarmen können“, sagte Vivien Reinold.

Schließlich sei es schon lange ihr Wunsch, in die USA zu reisen und das Land kennenzulernen. Das ermöglicht ihr nun der Mitteldeutsche Rundfunk mit einer zehntägigen USA-Tour entlang der Ostküste. „Ihre Tour wird in New York starten. Danach stehen Washington D. C. mit dem Weißen Haus und die älteste Stadt der USA, Philadelphia, auf dem Programm. Abgerundet wird die Entdeckungstour mit dem Besuch der tosenden Niagara-Wasserfälle“, teilte eine MDR-Sprecherin am Freitagnachmittag mit.

Am Freitag war die Trebuserin noch ganz aufgeregt, doch das wird sich bis zum Reisebeginn im September oder Oktober sicher noch legen. Bei der Frage nach ihrer Begleitperson musste Vivien Reinold nicht lange überlegen. „Natürlich kommt mein Freund mit auf diese Reise.“ Es sei das erste Mal gewesen, dass sie bei einer Verlosung im Radio mitgemacht habe. Auch deswegen konnte die 23-Jährige zuerst gar nicht so recht glauben, dass sie gewonnen hat.

