Trebendorfer Jugend trotzt dem schlechten Wetter Kreativität, Aktivität und Gespräche ohne Alkohol und Drogen bot die Jugendnacht des CVJM Schlesische Oberlausitz, die erstmals in Trebendorf stattfand.

Die Ice Breakers zeigen ihr Können im kalten Regen während der ersten Jugendnacht der Evangelischen Jugendarbeit im Haus der Vereine und im Sportkomplex Trebendorf. © Rolf Ullmann

Trebendorf. In den frühen Abendstunden öffneten sich am Sonnabend zum ersten Mal die Türen des Hauses der Vereine samt dem Sportkomplex in Trebendorf für die traditionelle Jugendnacht. Der CVJM Schlesische Oberlausitz organisierte die Veranstaltung gemeinsam mit mehreren Partnern für Jugendlichen ab einem Alter von 13 Jahren. In der Zeit von 18 Uhr bis 5 Uhr morgens bot sich den Jugendlichen, ohne Alkohol und Drogen, die Möglichkeit in mehreren Zonen selbst aktiv zu werden oder den Auftritt von Bands zu genießen. Nach dem Auftritt der Trebendorfer Ice Breakers sowie einem sich daran anschließenden Feuerwerk herrschte sowohl in der Sportzone als auch der Kreativzone sowie der Gesprächszone rege Geschäftigkeit bis weit nach Mitternacht.

Unser Fotograf hat Eindrücke der Jugendnacht in unserer Fotogalerie festgehalten. (szo)

