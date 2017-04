Trebendorf will Staub-Problem lösen Die Gemeinde wollte die Belastung selbst messen lassen – doch das würde nicht anerkannt. Jetzt geht die Bürgermeisterin einen anderen Weg.

Staub und Lärm aus dem Tagebau sorgen seit Jahren für Verdruss in Trebendorf. © André Schulze

Trebendorf. Trebendorfs Bürgermeisterin Kerstin Antonius hat sich wegen der Staub- und Lärmbelästigung aus dem Tagebau Nochten an das Sächsische Oberbergamt in Freiberg gewandt. Darüber informierte die Bürgermeisterin jetzt den Gemeinderat.

Staub und Lärm aus dem Tagebau sorgen seit Jahren für Verdruss in Trebendorf. Mit dem Ansinnen, im Ort eine offizielle Messstation zu errichten, ist die Gemeinde beim zuständigen Landesamt gescheitert. Messungen der Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) zufolge liegen die Staub-Emissionen innerhalb der zulässigen Grenzwerte.

In den vergangenen Wochen hatte sich Kerstin Antonius dazu auch mit ihrer Amtskollegin Birgit Zuchold aus Welzow verständigt. Dort weht aus dem nahen Tagebau Welzow-Süd Staub in die Kleinstadt herüber. Es ging in dem Gespräch unter anderem um die Frage, ob die Gemeinde selbst Staub-Messungen vornehmen kann. Theoretisch ja, aber: „Diese Messungen würden aber offiziell nicht anerkannt, das hat mir auch Frau Zuchold bestätigt“, informierte die Trebendorfer Bürgermeisterin. Nur ein dafür zertifiziertes Unternehmen komme infrage – aber das kostet Geld. „Eigene Messungen lehne ich ab“, stellte Kerstin Antonius klar.

Das Oberbergamt solle sich jetzt des Problems annehmen. Es kann der Leag Rahmenbedingungen für den Ausstoß von Staub und Lärm vorgeben. Außerdem habe sie das Oberbergamt zu einer Einwohnerversammlung eingeladen, die am 23. Mai stattfinden soll, sagte Trebendorfs Bürgermeisterin.

zur Startseite