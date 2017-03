Trebendorf wählt im September doppelt Am 24. September 2017 ist in Deutschland Bundestagswahl. Die Trebendorfer wählen an diesem Tag aber auch noch jemand anderen – aus Kostengründen.

Symbolbild Trebendorf, Ortseingangsschild © André Schulze

Trebendorf. Die Wahlberechtigten in der Gemeinde Trebendorf werden am 24. September gleich in doppelter Mission an die Wahlurnen gerufen. Zum einen steht an diesem Tag die Wahl zum Deutschen Bundestag an. Zum anderen findet am 24. September in Trebendorf zugleich die Bürgermeisterwahl statt. Das beschloss jetzt der Gemeinderat auf Vorschlag von Bürgermeisterin Kerstin Antonius (parteilos). „Wir sparen so Kosten und zeitlichen Aufwand. Bei Wahlen an verschiedenen Tagen bräuchten wir auch zwei Wahlvorstände“, erklärte die Verwaltungschefin.

Kerstin Antonius war, damals 45-jährig, am 7. November 2010 mit dem Mandat der Freien Wähler zur neuen Bürgermeisterin von Trebendorf und dem Ortsteil Mühlrose gewählt worden. Sie hatte damals die Nachfolge von Peter Mäkelburg angetreten. Laut sächsischer Rechtslage muss nach sieben Jahren eine neue Bürgermeisterwahl stattfinden. Ob die jetzige Amtsinhaberin am 24. September wieder antritt, sagte sie im Gemeinderat noch nicht. (SZ/tbe)

