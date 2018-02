Travestie in der Messehalle „Waren das wirklich alles Männer?“ – fragt sich das Publikum, wenn Marcel Bijou, Fräulein Luise und noch viel mehr Künstler am Sonnabend in Löbau auftreten. Diese und andere Veranstaltungen finden Sie im www.sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Ein bisschen wie Fasching ist das auch – schließlich erwecken Männer die Illusion, hinreißende Frauen zu sein. Am Sonnabend ab 20 Uhr gastiert „Zauber der Travestie – das Original“ auf großer Jubiläumstour (20 Jahre) im Messe- und Veranstaltungspark Löbau. „Tauchen Sie ein in die Welt der Travestie und lassen Sie sich verzaubern, unterhalten und überraschen. Mal heftig, mal mit Herz und das alles ist verpackt in eine Vielfalt von farbenprächtigen Kostümen. Ob Mann oder Frau– am Ende wissen Sie es nicht genau“, werben die Travestiekünstler, die deutschlandweit unterwegs sind und auf allen Bühnen „Lach-) Erfolge feiern.

Mit Witz und Charme wird Entertainer Marcel Bijou perfekt durch die Veranstaltung führen. Dazu gesellen sich Sahra Barelly, Ireen Sue und Miss Jennifer. Aber auch die Publikumslieblinge Denisse Zambrana, das spanische Multitalent, und Fräulein Luise, die ewige Jungfrau aus Hannover werden für neue Lachfalten sorgen. Die Show gastiert nicht zum ersten Mal in Löbau, bringt aber auch diesmal neue Künstler, neue Gags und neue Titel mit. Ein Highlight folgt dem anderen und ein Künstler jagt den anderen von der Bühne in einer rasanten Show. Die Travestiekünstler aus Hannover sagen: „Nicht kopiert und doch erreicht – einfach zurücklehnen und genießen, das ist unser Motto, schrill, frech, die etwas andere Revue. Empfohlen ist sie ab 16 Jahren. Karten gibt es ab 29,65 Euro.

