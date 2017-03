Trausaal im Stuhlbaumuseum

In der neuen Sonderausstellung „Gehauen in Holz und Stein“ im Rabenauer Stuhlbaumuseum ist auch die Stadt Freital vertreten: In der Schau werden ein originaler Stuhl und Fotografien aus dem Trausaal des Freitaler Rathauses zu sehen sein.

Holzbildhauer Helfried Mende aus Rabenau hatte die gesamte Ornamentik des 1986 neu ausgestatteten Trausaals erschaffen. Dazu gehören neben den Holzbildhauerarbeiten an den Stühlen auch das Deckenornament und das Stadtwappen über der Tür. Die Barockstühle baute die Sitzmöbelwerkstatt Schewe im Auftrag des Raumgestalters Siegfried Müller aus Somsdorf, der die Stühle auch polsterte.

Der Verein Deutsches Stuhlbaumuseum ehrt mit der Ausstellung Helfried Mende und Walter Einert als zwei Altmeister der Holzbildhauerei in Rabenau. Zudem gibt Bodo Grimmer als junger Steinbildhauer einen Einblick in sein künstlerisches Schaffen. Die Ausstellung wurde am Sonntag eröffnet. Sie läuft bis zum 11. Juni. (SZ)

