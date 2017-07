Trauringe aus einem Fünf-Mark-Stück Johanna und Johann Neuhäuser feiern Gnadenhochzeit. Ihre Liebe wurde einst auf eine harte Probe gestellt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Johanna und Johann Neuhäuser vor ihrem Kachelofen. Am Donnerstag feiert das heute 90 und 93 Jahre alte Ehepaar Gnadenhochzeit. © Sebastian Schultz Johanna und Johann Neuhäuser vor ihrem Kachelofen. Am Donnerstag feiert das heute 90 und 93 Jahre alte Ehepaar Gnadenhochzeit.

Das Paar 1947 bei ihrer Hochzeit.

Die alten Bilder haben sie schon lange nicht mehr herausgesucht. Jetzt liegen die schwarz-weißen Erinnerungen auf dem runden Tisch in der guten Stube, während nur wenige Meter dahinter die Elbe träge vorbeifließt. „Ich dachte schon, wir haben das Bild gar nicht mehr“, sagt Johanna Neuhäuser und zeigt auf das einzige verbliebene Foto, was sie und ihren Mann Johann an ihrem Hochzeitstag zeigt.

Es ist die erste Hochzeit in der Gohliser Kirche nach dem Krieg. Eine große Feier gibt es am 27. Juli 1947 aber nicht. „Unser ständiger Begleiter war die Geldnot“, sagt sich Johann Neuhäuser. Das Hochzeitskleid ist von einer Bekannten geborgt und passt nicht wirklich, erinnert sich seine Ehefrau lachend. Das Festessen ist ein Karnickel, das ihre Großeltern schlachten. Und ein silbernes Fünf-Mark-Stück ist kurz zuvor zu schlichten, schmalen Eheringen umgearbeitet worden. Die Zeiten waren damals eben so, sagen die Neuhäusers. „Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.“ Trotzdem sind beide damals glücklich, war eine Hochzeit doch lange undenkbar.

Johanna Neuhäuser ist 17, als sie mit ihrer großen Schwester in Zittau bei Bekannten auf Besuch ist und den beinahe drei Jahre älteren Johann das erste Mal sieht. Er stammt aus dieser Region – das gerollte R hat er bis heute nicht abgelegt – und bandelt schnell mit der hübschen Brünetten von der Elbe an. Doch „Hitler, dieser Wahnsinnige“, wie Johann Neuhäuser ihn nennt, braucht 1944 junge Männer für seinen Krieg. Mit 19 wird Johann Neuhäuser eingezogen. Er muss an die vorderste Front. Ans Maschinengewehr. „Wir wurden nicht nur auseinandergerissen. Ich habe auch Dinge erlebt, die waren grauenhaft“, sagt der Gohliser. Dass er schwer verletzt in russische Kriegsgefangenschaft gerät, ahnt seine Johanna damals nicht. Mehr als ein Jahr lang hören die beiden nichts voneinander. „Aber dann kam der Ami und nahm mich mit in Gefangenschaft nach Regensburg“, erzählt ihr Mann. Dort kümmern sich Ärzte um seinen verwundeten Arm, und von dort kann er auch Briefe an die Elbe schicken. Schnell steht fest, dass Johann zu seiner Johanna will. Doch es ist kompliziert. Johanna Neuhäuser muss eine Einreisegenehmigung beantragen, um die Grenze zwischen den Besatzungszonen passieren zu dürfen. „Die Erste war auf einmal verschwunden“, erinnert sich Johanna Neuhäuser, „doch kurz vor Weihnachten kam er ganz unverhofft rüber.“ Nur mit einem Rucksack auf dem Buckel hat er sich per Bahn und zu Fuß durchgeschlagen. Ein halbes Jahr später wird geheiratet.

Viel haben die beiden aber auch Jahre später nicht. Er arbeitet im Stahl- und später im Rohrwerk, sie hat verschiedene Stellen – unter anderem auch im Stahlwerk – und zieht die beiden Söhne groß. Sie müssen häufig umziehen, weil der Wohnraum knapp ist, bis die ehemalige Bäckerei Thomas in Gohlis 1982 ihr Zuhause wird und bis heute ist. Dort soll am Donnerstag nun die Gnadenhochzeit gefeiert werden. Obwohl das Brimborium dem Paar ein wenig unangenehm scheint. „Was machst du nur für einen Senf“, schimpft Johanna Neuhäuser liebevoll mit ihrem jüngeren Sohn, der Familie und Kirchgemeinde eingeladen und auch die Presse informiert hat. Für Johanna Neuhäuser ist die lange Ehe nichts Besonderes. „Worüber sollen wir denn noch streiten?“, fragt sie. Und ihr 93-jähriger Mann ergänzt: „Wir sind zufrieden. Vor allem, weil es da noch stimmt“, so Johann Neuhäuser und tippt sich an die Stirn.

zur Startseite