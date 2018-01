Trauriges Schicksal der Leppersdorfer Wäschemangel Für das meterlange Gerät findet sich kein Interessent. Jetzt muss die Gemeinde handeln.

In dem Dreiseithof an der Alten Hauptstraße in Leppersdorf ist das Gerät untergebracht. Das Gebäude wird jetzt umgestaltet. Die Wäschemangel muss weichen.

Leppersdorf. Einst war sie der Treffpunkt im Dorf: die Wäschemangel. Während Bettlaken oder Handtücher gestreckt und glattgebügelt wurden, tauschten Frauen die neuesten Nachrichten aus. Mit der Zeit kam die riesige Maschine, die zudem ihre Arbeit recht laut verrichtete, aus der Mode. Jeder schaffte sich ein Bügeleisen an, weshalb dann noch seine Wäsche zur Mangel bringen? Die Jüngeren werden das Gerät kaum noch kennen. Es handelt sich um eine Maschine, bei der große Holzwalzen über eine ebene Fläche rollen. Durch den Druck wird die Wäsche geglättet.

Die Maschine in Leppersdorf wurde wie anderenorts auch immer weniger genutzt. Jetzt ist ihr Schicksal offenbar besiegelt. Der Raum, in dem das mehrere Meter lange Holzgestell steht, kommt weg. Das Gebäudeteil wird im Zuge des Umbaus des Dreiseithofes an der Alten Hauptstraße abgerissen. Vorsorglich schaltete die Gemeinde Wachau vor mehreren Wochen einen Aufruf. „Sie muss von dort weggeschafft werden. Wir suchen deshalb Personen, die sie übernehmen können. Wir als Gemeinde haben keinen Platz“, sagte der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU).

Doch den nötigen Raum hatte offenbar niemand frei. „Leider hat sich keiner gemeldet, der das Gerät ab Februar bei sich unterstellen möchte“, sagte er. Der Gemeinde bleibt jetzt nichts anderes übrig, als die Wäschemangel zu verschrotten. „Das ist zwar traurig, aber eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.“

Bauarbeiten beginnen bald

Die schlechte Nachricht für die Wäschemangel bedeutet eine gute für das geplante Dorfgemeinschaftshaus: Die konkreten Bauarbeiten beginnen in wenigen Wochen. Der Gemeinderat hat soeben erste Arbeiten vergeben. Sobald es das Wetter zulässt, könnte im Frühjahr dann mit dem Hochbau begonnen werden. Sollte dann auch während der Bauphase alles glatt gehen, könnte der Saal eventuell schon im Herbst 2018 genutzt werden.

Herzstück des neuen Dorfgemeinschaftshauses ist der neue Saal für rund einhundert Personen. Er hat eine Größe von 92 Quadratmetern. Er befindet sich von der Straße aus gesehen hinter dem Fachwerkhaus und wird komplett neu errichtet. Auf der außen gelegenen Seite des Saales sind große Fenster vorgesehen, die zu einer Terrasse zeigen. In der warmen Jahreszeit ist es möglich, auch dort draußen Tische und Stühle aufzustellen. Der Saal ist durch einen kurzen Gang mit dem großen Scheunengebäude verbunden. Es bildet die Rückfront des Dreiseithofes.

Die Scheune wird ausgebaut. Dort ziehen die Leppersdorfer Ortsbibliothek ein, eine Küche und Garderoben werden untergebracht sowie Toiletten eingebaut. Der rechte Teil bleibt weiterhin dem Bauhof vorbehalten. Geheizt werden der Saal und die Nebenräume mit einer Wärmepumpe und einer Gas-Therme. Alle Gebäude des Dreiseithofs stehen unter Denkmalschutz. Bei der Scheune mussten die Planer vom Radeberger Büro Schubert darauf achten, dass die Hülle im Wesentlichen unverändert bleibt. So werden unter anderem die Holzverschalung und die großen Holztore erhalten. Der Innenhof wird gepflastert. Er ist groß genug, dass hier künftig beispielsweise die Leppersdorfer Weihnachtsmärkte stattfinden können.

Besucher des Gemeinschaftshauses haben Zugang von der Alten Hauptstraße aus, aber auch von der Rückseite von der Lichtenberger Straße her. Hier werden wir 15 Parkplätze einrichten.

