Trauriger Jahrestag für Arnsdorfer Familie Vor einem Jahr haben die Keyns durch einen Brand ihr Haus verloren. Der Wiederaufbau ist bisher nicht geglückt.

Vor einem Jahr brannte in Arnsdorf das Einfamilienhaus der Keyns. Noch immer konnten sie in ihre eigenen vier Wände nicht zurückkehren. © Archivfoto: Thorsten Eckert

Es ist auf den Tag genau ein Jahr her, dass ein furchtbarer Brand im Wohngebiet an der Weststraße die Gemeinde Arnsdorf und ihre Bürger erschüttert hat. Denn am Vormittag des 16. Dezember 2015 stand das Haus der Familie Keyn in Flammen. Brandursache war ein technischer Defekt am Wäschetrockner der Arnsdorfer. Das Feuer brach zunächst im Obergeschoss aus, nur wenige Minuten später stand der Dachstuhl des Einfamilienhauses in Flammen.

36 Feuerwehrleute aus Radeberg, Fischbach, Arnsdorf, Großerkmannsdorf, Bischofswerda, Großröhrsdorf und Leppersdorf hatten mit 14 Fahrzeugen versucht, die Flammen zu bändigen. Doch auch wenn die Einsatzkräfte das Feuer gegen Mittag unter Kontrolle hatten, verlor die Familie Keyn dennoch ihr gesamtes Hab und Gut. Den Bewohnern selbst war damals glücklicherweise nichts passiert. Bis auf die Mutter waren alle Familienmitglieder unterwegs und die Frau zweier Kinder konnte sich rechtzeitig aus dem Haus befreien. Musste anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung aber dennoch im Krankenhaus untersucht werden.

Leben in einer Ferienwohnung

Seit diesem Tag wohnen die Arnsdorfer nun in einer Ferienwohnung in der Gemeinde. Und eigentlich hatten die Eltern und ihre beiden Kinder gehofft, das diesjährige Weihnachtsfest wieder in ihren eigenen vier Wänden zu feiern. Doch daraus wird leider nichts, wie Uwe Keyn auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung mitteilt.

Mit etwas Glück können sie im Februar wieder in ihr Eigenheim zurückkehren. „Es herrscht gerade so ein Bauboom, dass viele Firmen einfach zu beschäftigt sind, um solch kleine Projekte anzunehmen“, erklärt der Arnsdorfer das derzeitige Hauptproblem. Die Versicherung möchte aber natürlich bei der Vergabe der Bauleistungen aus mindestens zwei Firmen wählen können. Um ein günstiges Angebot zu erhalten. Generell seien zudem die Bearbeitungswege bei der Versicherung sehr lang, so dass die Keyns auch ein Jahr nach dem tragischen Ereignis immer noch nicht in ihr Haus zurückkehren können.

Unterstützung war groß

Doch immerhin wurde die Familie nach dem verheerenden Brand nicht allein gelassen. Die Unterstützung innerhalb der Gemeinde war enorm und zeigte den Zusammenhalt der Bürger auf eine besondere Art. So richtete die Verwaltung beispielsweise ein Spendenkonto für die Keyns ein. Auch zahlreiche Sachspenden erreichten die Betroffenen. Zudem organisierte das Orchester Harmony Dreams im März dieses Jahres ein Benefizkonzert für die Familie Keyn. Hintergrund: Tochter Anna spielt Akkordeon in dem Orchester.

Doch natürlich wäre es tatsächlich das schönste Geschenk gewesen, die Weihnachtsfeiertage wieder im eigenen Haus zu verbringen. Dennoch bleibt Uwe Keyn optimistisch, hofft nun darauf, im Februar wieder mit seiner Familie nach Hause zurückkehren zu können. „Was lange währt, wird endlich gut“, so seine Einstellung. Da bleibt einem auch nichts anderes übrig, als für die Familie kräftig die Daumen zu drücken.

