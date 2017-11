Traumjob oder Trostpreis? Keine der Jamaika-Parteien will offenbar den Außenminister stellen. Das hat viele Gründe – nicht nur personelle.

Im Auswärtigen Amt in Berlin führt noch Sigmar Gabriel die Amtsgeschäfte. Doch wer das Ressort übernehmen wird, ist offen. © dpa

Als Außenminister kann man in Deutschland so beliebt werden wie der Grüne Joschka Fischer. Es besteht die Aussicht auf einen Platz in den Geschichtsbüchern wie bei Hans-Dietrich Genscher (FDP). Für Frank-Walter Steinmeier von der SPD führte der Weg direkt vom Auswärtigen Amt ins Schloss Bellevue. Umso erstaunlicher ist es eigentlich, dass das Außenministerium offensichtlich bei keiner der Parteien, die jetzt die Aussichten für eine Jamaika-Koalition ausloten, ganz oben auf der Wunschliste steht.

Vielleicht liegt es daran, dass von dem Posten zwar oft einzelne Politiker profitiert haben, aber wenig von diesem Glanz für ihre Parteien abfiel. „Ich habe den Eindruck, dass das Außenministerium in den Jamaika-Sondierungen herumgereicht wird wie eine heiße Kartoffel. Und das gerade in einer Zeit, in der die deutsche Außenpolitik für unsere Sicherheit und unser Ansehen in der Welt an Bedeutung gewonnen hat“, sagt der SPD-Außenpolitiker Niels Annen. Die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner (Grüne) findet zwar, dass es bei der Abwägung von Prioritäten „gute Gründe gibt, sich für oder gegen ein bestimmtes Ministerium zu entscheiden“. Trotzdem sagt sie, das Außenministerium biete in den kommenden Jahren „viel Gestaltungsspielraum“.

Offiziell heißt es zwar von allen Seiten, über die Verteilung der Ministerien werde ohnehin erst viel später verhandelt. Trotzdem ist jetzt schon klar: Das Außenamt ist für keine der vier potenziellen Koalitionspartner erste Wahl. Hinter den Kulissen hört man, das liege auch daran, „dass die Bundeskanzlerin vieles allein macht, auf der EU-Ebene und über multilaterale Foren wie G8 oder G20“.

Die FDP hätte mit Alexander Graf Lambsdorff zwar einen Fachmann, der das Auswärtige Amt von innen kennt. Doch die Erfahrung von 2009 wirkt nach. Damals hatte Parteichef Guido Westerwelle angeblich das Finanzministerium ausgeschlagen und lieber das prestigeträchtigere Außenamt übernommen – was den Absturz seiner Partei nicht verhinderte.

Grünen-Chef Cem Özdemir stand vor Beginn des Sondierungspokers einmal auf der Liste der möglichen Anwärter für dieses Amt. Doch heute ist davon kaum noch die Rede. Und das nicht nur, weil auch die Grünen betonen, es sei zu früh, über Ministerien zu sprechen. Umwelt und Wirtschaft sind zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung in den Vordergrund gerückt. In einer für sie idealen Welt würden sich die Grünen um Umwelt, erneuerbare Energien, Landwirtschaft und Verkehr kümmern. Außerdem um soziale Fragen, Europa, Menschenrechte und um Integration. Doch mehr als drei Ministerien sind wohl nicht drin.

Özdemir, dessen Familie aus der Türkei stammt, hat den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan einen „Geiselnehmer“ genannt. Auch gegenüber US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Wladimir Putin und anderen Staats- und Regierungschefs hat er kräftig ausgeteilt. Im linken Grünen-Flügel gibt es die Sorge, Özdemir könne als Außenminister zu stark den Realo herauskehren. So wie Fischer, der seine Partei einst dazu brachte, die Beteiligung der Bundeswehr an den Nato-Bombardements auf serbische Stellungen im Kosovo zu unterstützen. Und Özdemir selbst? Der sagt dazu nichts. Offiziell geht es um Ministerien ja erst ganz zum Schluss in Koalitionsverhandlungen. (dpa)

