Traumberuf Techniker Über 1 800 junge Menschen haben 2016/17 eine Lehre begonnen. Zum Problem für die Ausbilder wird der Lehrermangel.

Chris Müller fertigt bei IMM electronics in Mittweida Reaktionsgeräte. Diese sogenannten T-Walls kommen in der Gesundheits-, Event- und Fitnessbranche zum Einsatz. Die Nutzer müssen dabei die aufleuchtenden Felder berühren. Über ein Praktikum kam Chris Müller zu der Mittweidaer Firma, die elektrische Geräte und Systeme entwickelt, herstellt und vertreibt. © Falk Bernhardt

Er hatte die Wahl und hat sich für seine Heimat entschieden: Chris Müller ist 24 und hat 2010 bei IMM electronics in Mittweida seine Ausbildung begonnen. Dabei hatte er eine zweite Stelle in Aussicht, mit mehr Verdienst, aber in Freiberg. „Ich war 16 Jahre alt, hatte keinen Führerschein und kein Auto“, sagt der gelernte Elektriker für Geräte und Systeme.

Die Ausbildung bei IMM sei sehr anspruchsvoll gewesen. Trotzdem habe er seine Entscheidung für das Mittweidaer Familienunternehmen nie bereut. Müller wurde übernommen, ist nun in der Großgeräteproduktion tätig. Ab und an leitet er Azubis und Praktikanten an. „Das macht mich schon stolz“, sagt Müller, der im April eine Weiterbildung zum technischen Fachwirt begonnen hat.

Weniger Stellen, mehr Bewerber

Der Techniker ist das, was in der Branche ein Vorzeigebeispiel ist. Denn er zeigt: „Auch in Mittelsachsen lässt sich gut Karriere machen“, sagt Susan Heine, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. Und das auch mit einer Ausbildung. Fast 1800 Bewerber wollten es Müller im Ausbildungsjahr 2016/2017 gleich tun und haben sich bei der Agentur für Arbeit in Freiberg auf der Suche nach einer Lehrstelle vorgestellt.

Fast 1 730 freie Plätze hatten die Unternehmen bei der Agentur gemeldet. Weniger Stellen, aber mehr Bewerber als im Vorjahr. Heine betrachtet das jedoch positiv: „Viele Jugendliche haben selbst Stellen gefunden, ohne über die Agentur zu gehen. Die Firmen haben aktiv um sie geworben“, so Heine. In der Region Döbeln hatten sich knapp 340 Bewerber gemeldet, die auf 370 Stellen zugreifen konnten, 35 sind unbesetzt geblieben.

Auch ein Teil der Bezieher von Leistungen des Jobcenters hat die Chance genutzt und eine Lehre begonnen. Im September sind dort rund 370 Jugendliche betreut worden, die auf der Suche nach einer Ausbildung gewesen sind, informiert Karin Ilgert, die Geschäftsführerin des Jobcenters. Die meisten wurden in eine betriebliche Ausbildung vermittelt. Aber auch überbetriebliche Möglichkeiten sowie Vorbereitungsjahre und Stellen im Bereich Freiwilliges Ökologisches beziehungsweise Soziales Jahr sind in Anspruch genommen worden. Nur für zwei sei nach Angaben Ilgerts kein Angebot gefunden worden.

Neu ist, dass immer mehr Abiturienten sowie Fachoberschüler auf die duale Ausbildung zurückgreifen. Dennoch sind mit 75 Prozent die meisten Bewerber nach wie vor Oberschüler. Immer wieder gebe es allerdings Probleme mit der Ausbildungsreife der Bewerber, so Frank Wagner, Präsident der Handwerkskammer Chemnitz. Ob sich die Situation mit über 60 Prozent Quereinsteigern an sächsischen Oberschulen bessert, wagt Wagner zu bezweifeln. „So erreichen wir unser Ziel nicht“, ist sich der Präsident sicher. Daher müsste unter anderem die Berufsorientierung mehr ausgebaut werden, auch an den Gymnasien.

Eine weitere Baustelle sei der öffentliche Personennahverkehr. „Es kann nicht sein, dass die Azubis ihr ganzes Geld dafür einsetzen, um in ihre Berufsschule zu kommen. In Chemnitz sind wir da auf einem guten Weg“, so Wagner. Gerade der Sitz der Berufsschule spiele bei der Wahl der Lehrstelle, vor allem für die Eltern, eine große Rolle, fügt Andrea Tippmer, Referentin für Aus- und Weiterbildung der Regionalkammer Mittelsachsen der Industrie- und Handelskammer Chemnitz, hinzu.

Jungs wollen wieder Tischler werden

Einige Unternehmen haben daher für ihre Stellen keine passenden Bewerber gefunden. 154 Plätze bleiben unbesetzt, 44 mehr als im Vorjahr. Vor allem geeignete, künftige Berufskraftfahrer, Verkäufer und Restaurantfachleute fehlten. Dem gegenüber haben fast 50 junge Menschen keinen Ausbildungsplatz bekommen. Sie wollten sich zu Kaufmännern oder -frauen in der Verwaltung oder Verkäufern ausbilden lassen. Rein rechnerisch gab es aber auch 2016/2017 für jeden Bewerber eine Lehrstelle. Doch aufgrund der Vorlieben und Berufswünsche geht die Rechnung meist nicht auf. „Dann bräuchte man theoretisch mindestens drei Bewerber für jede Lehrstelle“, so Susan Heine.

Unter den Top-Ten der Berufswünsche gab es auch im abgelaufenen Ausbildungsjahr nur wenige Überraschungen. Die Jungs wollen nach wie vor am liebsten Kfz-Mechatroniker werden, die Mädchen streben eine Lehre zur Verkäuferin an. Doch besonders in dem Beruf gibt es derzeit eine gravierende Lücke zwischen den angebotenen Stellen und der Nachfrage. 210 Bewerber stehen 151 Ausbildungsstellen gegenüber. Im Bereich Maschinenbau- und Betriebstechnik sowie Energietechnik stehen die Chancen, eine Stelle zu finden, besser. Trotzdem gibt es auch bei den Berufswünschen eine Überraschung. „Bei den Mädchen ist die Konditorin unter die Top-Ten gerutscht, bei den Jungen der Tischler“, sagt Susan Heine.

Weniger Verträge in Mittelsachsen

Letztere Entwicklung freut besonders Frank Wagner von der Handwerkskammer. Auch bei den Maurern, Bäckern sowie Fliesenlegern habe es Zuwachs gegeben. „2004 ist die Meisterpflicht für den Fliesenleger weggefallen. Danach hatten wir nur ein bis zwei Lehrlinge pro Jahr. Jetzt können wir wieder eine ganze Klasse füllen“, sagt Wagner. In allen Bereichen der Handwerkskammer sei die Zahl der geschlossenen Ausbildungsverträge nach oben gegangen. Einzige Ausnahme: Mittelsachsen. Mit 443 Verträgen rangiert der Landkreis dennoch auf dem zweiten Platz innerhalb des Kammerbezirks. Von weniger Verträgen berichtet auch Andrea Tippmer. Grund dafür könnte sein, so Tippmer, dass mit Solarworld in Freiberg und dem Textilunternehmen Color Textil aus Frankenberg zwei Ausbildungsbetriebe weggefallen sind.

