Traumberuf auf den zweiten Blick Lehrerin wollte Petra Dietrich immer werden. Das ist sie heute auch: Doch sie lehrt nicht Jugendliche, sondern Bäume.

Fühlt sich – gerade jetzt im beginnenden Herbst – zwischen Bäumen und Pflanzen sehr wohl: Petra Dietrich. Schon 16 Jahre lang betreibt die Meistergärtnerin eine Baumschule. Diese befindet sich seit anderthalb Jahren samt Hofladen in Eula. © Claudia Hübschmann

Wann ist die beste Zeit, um im eigenen Garten neu zu pflanzen? „Aus Sicht des Gärtners natürlich jetzt am Herbstanfang“, sagt Petra Dietrich. Welche Pflanzen in welchem Umfeld am Besten gedeihen, wie viel Wasser, Licht und welche Böden sie bevorzugen – all das und vieles mehr kann die Rand-Nossenerin spielend leicht beantworten. Und neben den Tipps gibt es in der Baumschule Dietrich an der Eulaer Hautstraße auch noch Hunderte Stauden, Sträucher, Zierpflanzen oder Nadelhölzer zu kaufen.

Zwischen kleinen Stauden für zwei Euro und Laubbäumen für 200 Euro können Kunden sich hier entscheiden. Petra Dietrich führt einen Meisterbetrieb für Garten- und Landschaftsbau, berät Haus- und Gartenbesitzer bei der korrekten sowie ästhetisch anspruchsvollen Gartengestaltung. Nebenher geht sie einer weiteren Leidenschaft nach: Ihrer eigenen Baumschule, die sie auf einem etwa einen Hektar großen Grundstück führt. Gleich daneben liegt ein großer Vierseithof. „Eines Tages wollen mein Mann und ich hier auch wohnen“, sagt die Mittvierzigerin. Zurzeit leben beide noch in Deutschenbora. Auf ihrem Eulaer Grundstück nutzen sie die vorhandenen Häuser als Lager- und Büroräume, Ställe für ihre vier Dexter-Rinder und zwei Kühe sowie als Winterlager für Pflanzen. „Und dann ist da natürlich noch mein Hofladen“, sagt Dietrich. Hier verkauft sie seit dem Frühjahr 2015 alles, was Gärtner begehren, zieht und veredelt selbst Rosen oder Obstbäume. Gefragt sind jetzt im Herbst auch Rhododendren oder Azaleen. Den ein oder anderen Exoten hat Dietrich natürlich auch in ihrem Sortiment – so etwa Mammutbäume oder eine chilenische Schmuck-Tanne.

Ihre Lieblingspflanze sei Lavendel. „Wegen seiner tollen Farbgebung, und dem feinen Geruch.“ Hinter dem Vierseithof befinden sich die eigentliche Baumschule sowie drei Zelte, in denen der Nachschub für den Hofladen gezogen wird. Alle Pflanzen seien winterfest. Auf dem Areal unterhalb eines Maisfeldes stehen als Mischkultur angeordnete Nadel- und Laubbäume.

Darunter sind einige, die schon als Weihnachtsbäume von Kunden fest eingeplant sind. „Kurz vor Heiligabend werden wir wieder ein offizielles Sägen der Bäume durchführen. Dazu gibt es Plätzchen und Glühwein“, schaut Dietrich voraus. Das Prinzip der Baumschule sei, Pflanzen beizubringen, an unterschiedlichen Plätzen unter wechselnden Bedingungen zu wachsen. Und es funktioniert auf dem Grundstück von Petra Dietrich – das sieht jeder, der schon mal hier vorbeigeschaut hat.

Dass sie heute Pflanzen und Bäume lehrt und nicht Menschen, habe sich halt so ergeben, sagt Dietrich. „Eigentlich wollte ich immer Musik-Lehrerin werden. Aber als die Zeit der Lehre näher rückte, habe ich mich doch anders entschieden.“ Von 1985 bis 1987 lernt sie im VEB Saatzucht Baumschulen Dresden, macht anschließend eine Facharbeiterausbildung zum Gärtner mit der Spezialisierung Baumschule. Nach der Wende hängt Dietrich noch eine zweijährige Ausbildung zur Gärtnermeisterin in Werder an der Havel dran. Ihre Entscheidung von damals sei rückblickend goldrichtig gewesen. „Es ist schon mein Traumberuf“, schwärmt Dietrich, die nebenbei einmal in der Woche am Berufsförderungswerk Dresden Erwachsene unterrichtet, die Garten- und Landschaftsbauer lernen.

Darüber hinaus ist sie auch stellvertretende Vorsitzende in der Prüfungskommission der Baumschullehrlinge in der Region Dresden. Daher weiß sie über die Probleme ihrer Branche gut Bescheid. „Leider gibt es immer weniger Nachwuchs in den letzten Jahren. An den größeren Schulen Sachsens fangen vielleicht noch zehn Lehrlinge jährlich eine Ausbildung für die Baumschule an“, sagt die Expertin.

Und was macht ihre Baumschule in der kalten Jahreszeit? „Winterpause“, sagt Dietrich. Das gelte aber nicht für sie selbst. „Ich bin im Winter meist unterwegs und schneide Obstgehölze zurecht. Ansonsten haben wir auch mit unseren Tieren genug zu tun“, erzählt sie.

Denn neben den Kühen und den seltenen Dexter-Rindern hält Dietrich auch mehrere Shropshire-Schafe. „Sie sind super für die Kultivierung von Tannen- oder Fichten geeignet, weil sie die Nadeln nicht anfressen“, sagt Dietrich. Zu entdecken gibt es auf ihrem Hof also reichlich, vor allem jetzt im Herbst – der besten Zeit für Gärtner, um zu pflanzen.

