Traum-Musik für die neue Schule Der evangelische Schulverein lädt zum Benefizkonzert ein. Mit den Musikern Benni Gerlach, Karl Helbig und jeder Menge weiteren Mitwirkenden.

Alle machen mit. Volle Konzentration in der evangelischen Grundschule Radebeul bei der Probe mit Karl Helbig (l.) und Benni Gerlach (2.v.l.) zum Benefizkonzert für das neue evangelische Schulzentrum. © Norbert Millauer

Das hat ihn dann doch etwas erstaunt, sagt Benni Gerlach. Gerade erinnert er sich an die kürzliche Probe mit den Kindern. Im Musikunterricht früh am Morgen 8 Uhr in der evangelischen Grundschule auf der Wilhelm-Eichler-Straße. Als der Berufsmusiker auf hellwache, aufmerksame, wissbegierige Mädchen und Jungen trifft, die viel innere Spannung mitbringen und von ihrer Lehrerin richtig gut geleitet werden – um sich mit ihm als E-Cello-Spieler sowie seinem Kollegen Karl Helbig am Saxofon auf einen ganz speziellen Auftritt vorzubereiten. Auf das Benefizkonzert am 4. Februar, dessen Erlös dem großen Vorhaben des evangelischen Schulvereins – dem Bau eines Schulzentrums – zugute kommen soll.

Für den Urradebeuler Gerlach ist schon das gemeinsame Üben eine neue Erfahrung. Hat er doch noch nie zuvor mit solch ganz jungen Leuten zusammengearbeitet. Zwar hat er mal den Traumzauberbaum in den 90ern gespielt, aber eben für Kinder, nicht mit ihnen.

In wenigen Tagen werden er und Karl Helbig – die Band Land Über – gemeinsam mit den Schülern der evangelischen Grundschule, Lehrern und Eltern sphärischen Jazz-Pop für die ganze Familie zu Gehör bringen. In der Lutherkirche.

Auf die Idee dazu ist Benni Gerlach im September gekommen, beim Spendenlauf für die neue Schule. Da ist der Cellist – sein Sohn Paul geht in die vierte Klasse der Grundschule – nämlich selbst mitgerannt. Das fällt zusammen mit den Vorbereitungen fürs zehnte Jubiläum des Duos Land Über. Gemeinsam mit zehn Gastmusikern wird ein tolles Konzert auf die Beine gestellt. Dem Cellisten ist klar: Das lässt sich nicht wiederholen, aber vielleicht was anderes aufbauen. Der Blick fällt auf die Grundschule, wo Musik eine große Rolle spielt. Mit einer kreativen Musiklehrerin, musikalisch sehr aktiven Kindern, nicht nur im Schulchor. Viele spielen ein Instrument. Ebenso Eltern und Lehrer. Könnte man das nicht in einem Konzert vereinen?

Benni Gerlach und Karl Helbig packen es an. Gemeinsam mit Spendenlauforganisatorin Nadine Wollrad. Am 4. Februar ist das Resultat zu hören. Weil bisher nicht alle Mitwirkenden zusammen kommen konnten, gibt es am Samstag direkt vorm Konzert noch eine Gesamtprobe. Benni Gerlach freut sich auf die große Breite und Klangfülle bei dem Auftritt. Die Schule selbst will zwei Lieder präsentieren, das Publikum wird mit einbezogen. Das ist selbst für den Berufsmusiker aufregend. Auch wenn er als Gast- und Studiomusiker bereits mit vielen namhaften Kollegen gearbeitet hat – so mit Jeanette Biedermann, Veronika Fischer, Karat, Subway to Sally und Schandmaul.

Nun gibt es zur Abwechslung mal ganz andere Partner. Sein eigener Sohn wird dabei sein. Eine weitere Familienverbindung, ebenfalls Vater und Sohn, ist am Schlagzeug zu erleben. Streicher und Bläser sind mit von der Partie, dazu Saxofon und Fagott, die Sänger nicht zu vergessen. Sie alle bieten Klänge zum Träumen und musikalischen Spaß. Und damit ein ganz spezielles Erlebnis für die Besucher.

Benni Gerlach hofft, dass es möglichst viele Gäste werden. Schließlich ist Land Über eher selten in Radebeul zu hören. Die beiden treten oft in Dresden auf, gehen auch gemeinsam auf Tour, wollen im Mai beim Kirchentag dabei sein. Da sollte man sich den Auftritt vor Ort, der dem Schulzentrum hilft, nicht entgehen lassen.

Benefizkonzert, 4.2.2017, 16 Uhr, Lutherkirche Radebeul. Dauer ca. 1 Stunde. Kinderspielecke vorhanden. Eintritt ist frei, um eine Spende wird am Ausgang gebeten.

