Traum in Weiß Am Sonnabend ist bei Porta in Görlitz Hochzeitsmesse. Heiratswillige haben derweil schon zwei besondere Termine im Blick.

So präsentierten sich Models im vergangenen Jahr auf der Hochzeitsmesse bei Porta. Auch in diesem Jahr zeigen wieder über 20 Firmen am Sonnabend ihre Angebote rund ums Heiraten. © nikolaischmidt.de

Für Görlitzer Heiratswillige ist dieses Jahr offenbar ein besonders gutes. Zumindest was besondere Termine angeht. „Schaut man auf die Anzahl der Reservierungen, ist zu vermuten, dass der 01.07. und der 07.07. zwei begehrte Hochzeitstermine im Jahr 2017 sein werden“, sagt Wulf Stibenz, Sprecher des Görlitzer Rathauses. Für beide Tage liegen derzeit bereits jeweils acht Reservierungen im Standesamt vor. Etwas entspannter sieht es noch für den 17.07.2017 aus. Hier gibt es bisher zwei Reservierungen.

Die Hochsaison für Hochzeiten ist im Görlitzer Rathaus tatsächlich von Mai bis August. Kein Wunder also, dass die Juli-Termine mit dem besonderen Datum so beliebt sind. Im vergangenen Jahr trauten sich in diesem Zeitraum 211 der insgesamt 363 Paare, das Jawort zu geben. 58 Hochzeiten gab es allein im Juli. Darunter waren auch fünf eingetragene Lebenspartnerschaften gleichgeschlechtlicher Paare. Die Zahl der Hochzeiten stieg im vergangenen Jahr an: 2015 waren es 321 Eheschließungen, 2014 dagegen nur 309. Immerhin sechs Paare gingen im vergangenen Jahr noch kurz vor Jahresschluss den Bund der Ehe ein, zwischen Weihnachten und Silvester. Eine besondere Zunahme von Kurzentschlossenen am Jahresende registrierte das Rathaus allerdings nicht. Dabei kann eine Eheschließung kurz vor Jahresende noch finanziell etwas bringen: Es reicht schon, einen Tag verheiratet zu sein, um die steuerlichen Vorteile für das vergangene Jahr angerechnet zu bekommen. Aber das sind wohl eher pragmatische Überlegungen, die für den Großteil der Heiratenden eher eine Nebenrolle spielen dürften.

Mit hoffentlich bald steigenden Temperaturen kommen im Frühjahr wahrscheinlich auch die diesjährigen Hochzeitswilligen auf den Geschmack. Damit der schönste Tag des Lebens dann auch ein echter Erfolg wird, benötigt man das passende Zubehör. Wer sich bisher noch nicht für Brautkleid und Co. entschieden hat, am Sonnabend wird er während der Hochzeitsmesse bei Porta in Görlitz mit Sicherheit fündig. Über 20 Unternehmen präsentieren alles für Trauung und Hochzeitsparty. Los geht’s 10 Uhr, Ende ist 18 Uhr. Mit dabei ist das Görlitzer Modehaus Schwinds Erben. „Wir zeigen in diesem Jahr schicke Anzüge für den Bräutigam“, sagt Geschäftsführer Georg Schwind.

Am Stand der Parfümerie Thiemann kann hingegen schon mal der passende Hochzeitsduft erschnuppert werden. Und Ideen für Einladungen und Danksagungen gibt es bei Creativ Cards. Inhaberin Christin Künzer freut sich schon auf den Sonnabend, teilt sie auf ihrer Facebook-Seite mit. Ein Meer aus Tüll und Seide – so soll sich das Rondell im Einrichtungshaus am Sonnabend präsentieren. Schauen und vielleicht kaufen ist dabei aber nur die eine Sache. Die andere: Wie in den vergangenen Jahren suchten die Veranstalter auch 2017 mehrere Traumpaare, die sich in den kommenden Monaten das Jawort geben wollen und am Tag der Messe auf der Bühne ihre besondere Liebesgeschichte erzählen möchten. Mit etwas Glück und der Gunst der Jury gibt es für die Paare hochwertige Preise zu gewinnen, heißt es vom Veranstalter.

Um die Besucher, die vielleicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, schnell zur Messe bringen zu können, stellt das Einrichtungshaus einen Busshuttle zur Verfügung. Der startet ab 10 Uhr am Bahnhof, fährt über Marktkauf zur Hochzeitsmesse. Die letzte Gelegenheit in der Gegenrichtung: 18 Uhr ab Porta.

