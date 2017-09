Traum eines Visionärs trägt Früchte Dem Physiker Werner Hartmann verdankt Sachsen die Mikroelektronik. Jetzt ist das Land Branchenprimus in Europa.

Er konnte in die Zukunft blicken. Dem Wissenschaftler Werner Hartmann verdankt Sachsen die Mikroelektronik. Das Land profitiert noch immer von dessen Idee. © Nachlass Prof. Hartmann

Der Brief eines Freundes aus den USA soll es gewesen sein, der den Dresdner Physiker und Elektrotechniker Werner Hartmann Ende der 1950er-Jahre aufmerken ließ. Dieser berichtete vom ersten integrierten Festkörperschaltkreis, den die Firma Texas Instruments 1958 vorgestellt hatte. Hartmann, damals Direktor des VEB Vakutronik Dresden, ahnte wohl was da in Gang kam. Von der neuen Technik begeistert, wurde er zum Vater der Dresdner Mikroelektronik. Vor 105 Jahren wurde er geboren.

Rund 270 Mikroelektronik-Unternehmen gibt es laut Wirtschaftsförderung Sachsen aktuell im Freistaat. In ihnen arbeiten zusammen etwa 26 500 Menschen. Und neue Milliardeninvestitionen sind angekündigt. Bis 2021 will der Automobilzulieferer Bosch für rund eine Milliarde Euro in Dresden eine neue Chipfertigung mit 700 Mitarbeitern aufbauen. Der Chiphersteller Globalfoundries will in seinen Betrieb mehr als 1,5 Milliarden Euro investieren und bis 2020 die Produktionskapazität um 40 Prozent auf rund eine Million Wafer pro Jahr steigern.

An eine solche Dimension kann Hartmann kaum gedacht haben, als er am 1. August 1961 die Gründungsurkunde der Arbeitsstelle für Molekularelektronik in den Händen hielt. Zuvor hatte er in mehreren Treffen Erich Apel, einem damals hohen SED-Wirtschaftslenker und dem späteren Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission, die Zustimmung dazu abgerungen. In einer Baracke nahe dem Flughafen begann mit sieben Mitarbeitern die Arbeit. Später zog das neue Institut auf das Kasernengelände der ehemaligen Luftkriegsschule in Klotzsche. Das Haus 137 war lange Zeit dessen Zentrale.

Hartmann wurde 1912 als Sohn eines Malermeisters in Friedenau bei Berlin geboren. Ab 1930 studierte er Technische Physik an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg. Er war Werkstudent und Praktikant bei mehreren Firmen, verdingte sich nebenbei als Bauarbeiter, ging 1935 zu Siemens und Halske und beschäftigte sich dort mit Fotokathoden und Bildwandlern.

Nach dem Krieg ging er gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern für zehn Jahre in die damalige Sowjetunion und arbeitete dort als Reparationsleistung an der Entwicklung der Kerntechnik mit. 1955 kehrte er nach Deutschland zurück – in die DDR.

Mit dem Dresdner AME, wie das neue Dresdner Institut anfangs hieß, geht es steil bergauf. Hartmann arbeitete wie besessen. Ende 1964 hatte er 210 Mitarbeiter, weitere fünf Jahre später waren es 611 und 1972 mehr als 960. Ende 1960er-Jahre wurden die ersten Schaltkreise in Bipolartechnik entwickelt und Anfang der 1970er Jahre an der Unipolartechnik gearbeitet.

Dennoch hinken die Dresdner mit ihren begrenzten Ressourcen der raschen Entwicklung in westlichen Ländern immer mehr hinterher und Hartmann wird dafür verantwortlich gemacht. Im Juni 1974 wurde er zunächst beurlaubt und später entlassen. Eine schriftliche Begründung gibt es nicht, der geschockten Belegschaft werden auf einer Versammlung fadenscheinige Gründe wie mangelndes Verantwortungsbewusstsein genannt. Außerdem habe er einen „Verbrecher“ an seiner Seite geduldet. Gemeint ist ein Abteilungsleiter, der beim Versuch, aus der DDR zu fliehen, verhaftet wurde.

Die wahren Gründe für den tiefen Fall Hartmanns können erst nach dem Fall der Mauer in 49 Ordnern der DDR-Staatssicherheit nachgelesen werden. Nicht nur, dass der eher unpolitische Wissenschaftler den SED-Oberen wohl immer suspekt erschien. Die Staatssicherheit verdächtigte ihn der Spionage, der Verbindung zum amerikanischen Geheimdienst und ließ ihn beschatten. Sie warf ihm bewusst Verzögerung bei der Halbleiterforschung vor.

Nach dem Rausschmiss aus dem Institut arbeitete Hartmann noch zwei Jahre bis zum Ruhestand als wissenschaftlicher Mitarbeiter im VEB Spurenmetalle in Freiberg. 1988 starb er 76-jährig in Dresden.

Das von Hartmann gegründete Institut hat nach mehreren Tiefpunkten noch eine Weile überlebt. 2015 hat der Technologiekonzern Integrated Device Technology (IDT) das Zentrum Mikroelektronik Dresden (ZMDI), wie sich Hartmanns Unternehmen zuletzt nannte, übernommen. Schon 2007 war der Produktionsbereich der Schaltkreise an das Erfurter Unternehmen X-Fab abgegeben worden. Laut Wirtschaftsförderung hat Sachsen Europas größter Mikroelektronik-Cluster und den fünftgrößten weltweit – auch Erbe Hartmanns.

