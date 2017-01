Trauerhalle wieder würdiger Ort Mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde konnte sie jetzt neu hergerichtet werden. Auch in Lenz wird Hand angelegt.

Blick auf die Kirche Wantewitz vom Friedhof aus gesehen. © Archiv/Brühl

In Zeiten knapper Kassen waren die Aktivitäten wahrhaftig ein Grund zur Freude: im vergangenen Jahr wurde endlich der Innenbereich der Wantewitzer Trauerhalle renoviert. Darüber hinaus, so Pfarrer Sebastian Zehme, habe man den schadhaften Vorbau sanieren können. Möglich sei das vor allem durch die finanzielle Unterstützung der Gemeinde Priestewitz gewesen. Nunmehr sei die Halle wieder ein würdiger und angemessener Ort der Trauer. Nachdem im Herbst die Kastanie gefällt werden musste und dadurch die Wiesenfläche zerfahren wurde, hoffe die Kirchgemeinde nun auf eine Neugestaltung des Platzes im Frühjahr.

Dringend saniert werden muss auch der Trauerraum in Lenz. Direkt an der Nordseite der Kirche befindlich, habe er jahrelang unter der Feuchtigkeit gelitten, wie das Gotteshaus in diesem Bereich auch. Momentan seien rührige Gemeindemitglieder damit beschäftigt, den Putz abzuschlagen und neue Fensterbänke einzubauen. „Auch wenn dieser Raum nicht unmittelbar zur Kirche gehört, möchten wir allen Trauernden einen angemessenen Ort zur Verfügung stellen.“

