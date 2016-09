Trauerhalle hat neues WC

Der Zustand des Sanitärbereiches der Trauerhalle im Stolpener Ortsteil Helmsdorf stand schon länger in der Kritik. Inzwischen hat sich einiges getan. Mit dem Bau der neuen Sammelgrube musste auch das alte Trockenklo ausgebaut werden. Neue Sanitärtechnik wurde installiert. In dem Toilettenanbau sind ein Spül-WC, ein Handwaschbecken sowie Seifen- und Handtuchspender neu eingebaut worden. Außerdem wurde das vorhandene Waschbecken in der Trauerhalle mit einem Seifen- und Handtuchspender ergänzt. Der Sanitärbereich steht ab sofort für Traueranlässe zur Verfügung, nicht aber für Besucher des Friedhofs und der Kirche. (SZ)

