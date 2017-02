Trauerfeier für getöteten Nieskyer Philipp W. wird in wenigen Tagen in Niesky beigesetzt. In diesem Zusammenhang haben seine Eltern auch einen Wunsch an andere Nieskyer.

Kurz nach dem Tod von Philipp W. zeigten die Nieskyer auf dem Zinzendorfplatz ihre Anteilnahme. © André Schulze

Niesky. Der in Görlitz getötete 24-jährige Nieskyer Philipp W. wird am Sonnabend auf dem Waldfriedhof in Niesky beigesetzt. Seine Familie bittet, von Blumen- und Kranzspenden abzusehen. Die Urnenbeisetzung findet um 13.30 Uhr statt. Der Tod des jungen Mannes hat vor zwei Wochen in Niesky für große Bestürzung und viel öffentliche Anteilnahme gesorgt.

Die Polizei hat seinen Leichnam damals in einer Wohnung in der Görlitzer Stauffenbergstraße gefunden. Die Görlitzer Staatsanwaltschaft wirft seither einem 33-Jährigen und einer 24-Jährigen aus Görlitz vor, den Nieskyer getötet zu haben, um in Besitz seiner Geldkarte und seines Autos zu gelangen.

Beide Tatverdächtigen sind in der Vergangenheit bereits wegen Drogendelikten auffällig gewesen und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Doch bevor der getötete Nieskyer auf dem Waldfriedhof beigesetzt werden kann, muss seine Obduktion abgeschlossen sein. In der Traueranzeige der Familie ist noch kein Sterbedatum benannt worden. (SZ)

