Trauer um Ortsvorsteher Sigert Schlimpert ist nach langer Krankheit im Alter von 61 Jahren gestorben. Grünlichtenberg hat er maßgeblich geprägt.

Sigert Schlimpert ist am 25. Dezember verstorben. Der Ortsvorsteher war ein begeisterter Skatspieler. © Archiv/Braun

Kriebstein/Grünlichtenberg. Am 25. Dezember 2017 verstarb der Kriebsteiner Gemeinderat und Grünlichtenberger Ortschaftsratsvorsitzende Sigert Schlimpert im Alter von 61 Jahren. Das teilte die Gemeindeverwaltung Kriebstein am Freitag auf ihrer Internetseite mit. „Mit Sigert Schlimpert verliert die Gemeinde Kriebstein einen engagierten und zuverlässigen Mitstreiter, der sich stets für die Belange der Einwohner einsetzte“, heißt es in dem Nachruf. Schlimpert sei von den Mitarbeitern der Verwaltung und den Bürgern sehr geschätzt worden. „Gerade in seinem Ortsteil Grünlichtenberg war er erster Ansprechpartner. Jahrzehntelang gestaltete Sigert Schlimpert das Leben in der Gemeinde mit, nicht nur im Ortschafts- und Gemeinderat. Auch das seit vielen Jahren stattfindende Skatturnier um den Pokal des Bürgermeisters der Gemeinde Kriebstein initiierte er und wurde monatlich mit viel Herzblut von ihm und seiner Frau Monika organisiert.“ Sigert Schlimpert wird fehlen. „Mit den Angehörigen trauern wir um den Verstorbenen, dem wir ein ehrendes Andenken bewahren werden“, so Bürgermeisterin Maria Euchler (FW).

Die Trauerfeier für den Verstorbenen beginnt am Sonnabend, 6. Januar, um 11 Uhr auf dem Friedhof Grünlichtenberg.

