Trauer um Naturbühnen-Urgestein Werner Fuchs starb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren. Er bleibt unvergessen.

Werner Fuchs (†) baute in den 70er-Jahren die Naturbühne mit auf. © Archiv SZ

Werner Fuchs, der im letzten Januar seinen 88. Geburtstag in Reichenau feierte, widmete sein gesamtes Leben dem Amateurtheater. Nun hörte sein Herz am Donnerstagmorgen auf zu schlagen. Ein ereignisreiches und schönes Leben liegt hinter ihm. Bis zum Schluss nahm er Anteil an der Öffentlichkeit, ging spazieren, liebte rege Gespräche, besuchte noch Theateraufführungen und interessierte sich für das, was im Dorf vor sich ging. Viele Haselbachtaler trauern nun um ihn. Bereits als Elfjähriger hatte er erste Berührungen mit der Bühne. 1948 schloss er sich in seiner Heimat, im vogtländischen Rützengrün, einer Laienspielgruppe an. Seitdem ließ Werner Fuchs, der 1951 ein Lehrerstudium in Leipzig aufnahm, das Amateurtheater nicht mehr los. An all seinen Lebensstationen fand er eine Bühne und wo keine war, gründete er selbst eine. Er spielte in etwa 50 Inszenierungen mit. 35 Mal übernahm er die Regie und brachte sich in die Organisation und Leitung der Theater ein. So führte Werner Fuchs unter anderem 30 Jahre lange auch die Naturbühne Reichenau, die nach seinen Plänen 1974 bis 1975 erbaut wurde.

Heute ist sie immer noch beliebt und erfolgreich. Ende 2008 setzte sich Werner Fuchs nach langer Tätigkeit zur Ruhe. 60 Jahre Amateurtheater – eine Lebensleistung, die damals mit der Ehrenmedaille des Bundes deutscher Amateur Theater in aller Öffentlichkeit gewürdigt wurde. (if)

