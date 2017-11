Trauer um Michael Reichenbach Coswigs langjähriger Oberbürgermeister und Ehrenbürger der Stadt ist tot.

Michael Reichenbach, Oberbürgermeister a. D. und Ehrenbürger der Stadt Coswig, ist am 19. November nach schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben.

18 Jahre lang, von 1990 bis 2008, stand Michael Reichenbach (CDU) an der Spitze der Stadt und trug damit die Hauptverantwortung für den neuen historischen Abschnitt in der Entwicklung Coswigs. Sein Weg führte ihn von der ehrenamtlichen Arbeit in der Evangelisch-Lutherischen Kirche über den Runden Tisch der Wendezeit direkt ins Rathaus.

In seiner langen Amtszeit hat sich Michael Reichenbach um die politische, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Weichenstellung für die Entwicklung der Stadt Coswig verdient gemacht. Er plante die umfassende Entwicklungskonzeption für seine Stadt und leitete ihre Umsetzung ein: gründliche Altlastensanierung und Neuentwicklung der Industriebrachen, die Sanierung des Kanal- und Straßennetzes, der Schulen und Kitas und die Gründung des Gymnasiums, die Innenstadtsanierung und die Entwicklung der Wohngebiete. Mit der Neueröffnung der Börse und der Villa Teresa setzte er kulturpolitische Akzente, die bis heute weit über Coswig hinaus wirken.

Innerhalb des Rathauses lag ihm der Aufbau einer modernen und bürgerfreundlichen Verwaltung und leistungsfähiger städtischer Gesellschaften besonders am Herzen.

„Als Mitglied des Kreistages Meißen, des Präsidiums des Sächsischen Städte- und Gemeindetages und anderer überregionaler Gremien wirkte er mit großem Erfolg für die Belange unserer Stadt und der ganzen Region und erwarb sich hohes Ansehen“, schreibt Reichenbachs Nachfolger, OB Frank Neupold (parteilos). 2010 wurde dem Ex-OB die Ehrenbürgerwürde der Stadt Coswig verliehen.

Michael Reichenbach hinterlässt seine Ehefrau, vier Kinder und sechs Enkel.

Frank Neupold: „Die Stadt Coswig wird Michael Reichenbach stets ein ehrendes Gedenken bewahren.“

Nach dem Buß- und Bettag wird im Rathaus ein Kondolenzbuch ausgelegt. (SZ)

