Trauer um Klaus Herzog Der Rietschener hat viele Spuren hinterlassen: beim Daubitzer Karnevalsverein, auf der Forest Village Ranch in Walddorf, im Schulmuseum in Daubitz...

Klaus Herzog war viele Jahre die künstlerische Hand und der kreative Kopf mit dem Blick fürs Detail bei der Ausgestaltung der Forest Village Ranch in Walddorf. Zum Country-Fest – hier 2013 – besetzte er gern das Postamt. © André Schulze

Rietschen. Mit Fassungslosigkeit und großer Trauer nehmen die Mitglieder des Daubitzer Karnevalsvereins Abschied von Klaus Herzog. Schon im Februar 1994 hatten sie ihn zum Ehrenmitglied ernannt. Jetzt ist der Rietschener nur wenige Wochen vor seinem 80. Geburtstag nach einer schweren und unheilbaren Krankheit verstorben.

Auf seinen Wunsch hin wurde er auf dem Daubitzer Friedhof bestattet. Viele nahmen am Dienstag in der St. Georgskirche Abschied. Die Kirche sei sehr gut besetzt gewesen, sagt Anita Szonn. Die Rietschenerin hat Orgel gespielt, der Kirchenchor und der Männerchor „Schlesische Schwälbchen“ sangen. Es seien die Lieblingslieder von Klaus Herzog erklungen, erzählt Anita Szonn, die viele Jahre auch Kantorin und bis vor kurzem die singende Wirtin in der Gaststätte „Forsthaus“ im Erlichthof Rietschen war. Bei Liedern wie „Im schönsten Wiesengrunde“ und „Wahre Freundschaft soll nicht wanken“ sei es den Männern schwergefallen, so Anita Szonn. „Aber singen kann man, wenn man fröhlich ist und wenn man traurig ist.“ Würdevoll und wohltuend sei die Feier für Klaus Herzog gewesen. Er sang bei den Schlesischen Schwälbchen mit, die Teil des Daubitzer Karnevalsvereins sind.

In einem Nachruf würdigt der Verein sein Ehrenmitglied. Klaus Herzog habe den Verein geprägt wie kein anderer. „Alles, was in irgendeiner Weise unseren Verein profiliert und nach außen bekannt gemacht hat, entstammt seinen Ideen und Händen. Wappen, Vereinsfahne, Standarten, Plakate, Dekorationen, Verdienstorden, Requisiten und jede Art von Beschriftungen werden uns ein Leben lang an ihn und seine unglaubliche Kreativität erinnern“ schreibt Johannes Lehmann vom Verein. Tilman Havenstein bestätigt das. „Wenn ich über die Ranch gehe, trägt irgendwie alles seine Handschrift“, sagt der Vorsitzende des Karnevalsvereins. Auch die Familien Herzog und Havenstein sind freundschaftlich miteinander verbunden. Pfarrer Hennerjürgen Havensteins Recherchen und Vorarbeiten zu einer Chronik über Daubitz hatten Klaus Herzog, Lothar Bienst und Willfried Kielwagen nach dem Tod des Pfarrers weitergeführt und vollendet. Im Jahr 2003 war das Chronik-Buch „Vom Kirchspiel Daubitz zur Einheitsgemeinde Rietschen“ erschienen.

Mit aus der Taufe gehoben hat Klaus Herzog, der 1945 nach Rietschen kam, auch das Schulmuseum im Gewandhaus Daubitz. Als Lehrer hatte er in Daubitz an der damaligen Polytechnischen Oberschule unter anderem Biologie, Chemie und Kunsterziehung unterrichtet. Im Jahr 2001 quittierte er den Schuldienst und ging in Rente. Doch umso mehr engagierte er sich dafür im Ehrenamt, unter anderem als Bodendenkmalpfleger.

Auf die Frage, warum er sich so viel aufbürde, obwohl er ja auch Haus, Hof, seine Frau Jutta, zwei Kinder und Enkel hat, sagte Klaus Herzog einmal der SZ: „Es ist einfach die Freude an der Sache. Man hängt sich ja nicht nur einfach rein, man kriegt auch zurück. Da ist das Wissen um gute Freunde, die eigene und die Begeisterung derer, für die wir das tun“, sagte er. Nicht nur für ihre Faschingsfeiern, vor allem auch für ihr Country-Fest bekommen die Daubitzer Vereinsmitglieder viel positive Resonanz. In diesem Jahr findet vom 22. bis 24. Juni bereits das 23. statt. Klaus Herzog fand man zum Country-Fest meist im Postamt. Auf seinem Hut¨– seinem Markenzeichen – hatten sich viele prominente Gäste des Festes mit ihrer Unterschrift verewigt, erzählt Tilman Havenstein. Der gebildete und feinfühlige Klaus Herzog war für die Künstler ein guter Gesprächspartner, so der Vereinsvorsitzende.

„Was er anfasste, hatte Hand und Fuß. Wir verlieren einen ungewöhnlich leidenschaftlichen Mitstreiter für unsere Ideale, für unseren Verein und insbesondere auch für den Männerchor «Die Schlesischen Schwälbchen», dessen Mitglied er viele Jahre war. Der Verein dankt ihm für seine Treue und die vielen schönen gemeinsamen Stunden. Es war stets eine Freude, mit ihm zusammen zu arbeiten und die Gemeinschaft zu genießen“, so Johannes Lehmann. Klaus Herzogs Frau Jutta ist gerührt von dem würdevollen Abschied für ihren Mann und dankt allen, die daran Anteil haben. „Er konnte alles und hat sich überall eingebracht“, sagt sie. Zuletzt hatte er sich mit der Geschichte der Oberlausitz befasst. Wenn sie seine Unterlagen gesichtet hat, will sie sie dorthin weitergeben, wo sie gut aufgehoben sind, kündigt Jutta Herzog an.

