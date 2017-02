Nachruf Trauer um Jürgen Montag Der langjährige Chef der Straßenbaufirma Montag und frühere Sebnitzer Stadtrat ist überraschend verstorben.

Jürgen Montag entwickelte den Sebnitzer Familienbetrieb zur bekannten Baufirma weiter. Er wurde 67 Jahre alt. © Archiv: Baldauf

Der Sebnitzer Unternehmer Jürgen Montag ist tot. Er verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit überraschend am 8. Februar, wie die lange von ihm geführte Straßen- und Tiefbaufirma Montag bekanntgab. Jürgen Montag wurde 67 Jahre alt. Der Sebnitzer Stadtrat legte zu Beginn seiner Sitzung am Mittwochabend eine Gedenkminute für sein langjähriges Mitglied ein. „Wir verlieren mit ihm nicht nur einen sehr engagierten Stadtrat, sondern auch eine herausragende Unternehmerpersönlichkeit“, sagte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU). Montag wurde 1995 in den Stadtrat gewählt und gehörte dem Kommunalparlament bis 2009 an.

Jürgen Montag hatte die 1963 von seinem Vater gegründete Firma am 1. Januar 1989 übernommen. Unter seiner Leitung entwickelte sich der kleine Familienbetrieb zu einem in der gesamten Region bekannten Unternehmen für Straßenbau-, Pflaster- und Tiefbauarbeiten weiter. Die im Sebnitzer Ortsteil Hertigswalde ansässige Firma leistete unter anderem die Umgestaltung des Rathausplatzes in Bad Schandau, die Rekonstruktion der Badegasse in Neustadt sowie in Sebnitz die Neugestaltung des Marktplatzes, des Kreisverkehrs am Schillerplatz sowie zahlreiche weitere Straßenbauprojekte, aktuell die grundhafte Sanierung der Gartenstraße. Im Jahr 2013 übergab Jürgen Montag die Geschäftsführung an seinen Sohn Stephan Montag, der das Unternehmen seitdem leitet. Er hinterlässt seine Ehefrau, zwei erwachsene Kinder und zwei Enkel.

