Trauer um Gröbas größten Aktivisten Rolf Müller kämpfte für den Flutschutz und gegen dunkle Straßen. Den letzten Kampf hat er nun verloren. Ein Nachruf.

zurück Bild 1 von 2 weiter Rolf Müller im Jahr 2014 am Riesaer Hafen: An dieser Stelle steht jetzt der langerkämpfte Flutschutz. © Sebastian Schultz Rolf Müller im Jahr 2014 am Riesaer Hafen: An dieser Stelle steht jetzt der langerkämpfte Flutschutz.

Empörung nach der Flut 2013: Rolf Müller (rechts) redet, Ministerpräsident Stanislaw Tillich (links) hört zu. Dazwischen: Stadtrat Andreas Näther (2.v.l.) und Geert Mackenroth.

Das war selbst Rolf Müller im Nachhinein unangenehm: Über den Tisch gebeugt geigt der Mann aus Gröba Sachsens Landesvater Stanislaw Tillich gehörig die Meinung. Nachdem die Anwohner der Kirchstraße zum wiederholten Mal vom Hochwasser heimgesucht wurden, ging es dabei um den langerwarteten Flutschutz. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort: SZ-Fotograf Lutz Weidler. Nicht nur einmal wurde das Foto seitdem gedruckt – ist es doch so exemplarisch für verzögerte Bauprojekte, für die niemand die Verantwortung übernehmen will.

Der Bau des Flutschutzes in Gröba war ein bürokratisches Monster, ein lokaler Berliner Flughafen, eine Elbphilharmonie. Andreas Näther, Stadtrat und wie Rolf Müller Anwohner der Kirchstraße, sowie der Landtagsabgeordnete Geert Mackenroth stehen während des Wortgefechts wie zwei Schuljungen daneben. Die Blicke ratlos nach unten gesenkt. Bürger Rolf Müller erklärt die Szene später: „Ich war gerade von einer schmerzhaften Hüftoperation aus dem Krankenhaus entlassen worden und mein Haus stand unter Wasser – da hatte ich eine kurze Zeit meine Gefühle nicht unter Kontrolle.“

Doch, so war Rolf Müller. Von einer Sache überzeugt, ließ er nicht locker: Rief immer wieder in Amtsstuben an – im Rathaus, bei Ministerien, bei der Landestalsperrenverwaltung, die in Sachsen für den Bau des Hochwasserschutzes verantwortlich ist. In einigen Büros soll er sich mit der Zeit einen Namen als Nervensäge gemacht haben – trotz des Allerweltnamens. Er war nicht irgendein Müller, er war Rolf Müller von der Riesaer Kirchstraße. Mitunter genügte das am anderen Ende der Leitung zur Einordnung. Nicht ohne Stolz berichtete der Senior davon. Die Medien, die SZ im Besonderen, betrachtete Müller als Verbündete. Im Archiv dieser Zeitung bringt es der Name Rolf Müller auf knapp vierzig Einträge. Kaum ein Bürger, der nicht gerade ein Amt in einem Verein, einer Partei oder einer namhaften Institution innehat, bringt es auf mehr Treffer.

Müller kämpfte für seine Heimat, die Kirchstraße – ob für den Flutschutz oder für Straßenbeleuchtung. In seinem Elternhaus wurde Rolf Müller mitten im Zweiten Weltkrieg geboren, 1942. Etliche Mal mussten er und seine Frau es im Laufe der Jahrzehnte trockenlegen – immer wieder und in immer kürzeren Abständen. Doch ausgezogen wäre er nie, niemals. Ein Jahrzehnt hat es gedauert, bis er sein Ziel erreicht hatte und der Bau der Flutschutzlinie begann. Auf die Fragen, ob ihm das Mahnen, das Protestieren nicht langsam leid sei, sagte Müller nur: „Ich bin Rentner. Ich habe die Zeit. Und wenn alle aufgeben, dann haben wir auch nichts gewonnen.“ Er sollte recht behalten. Beim Spatenstich für die Deiche und Spundwände sagte er ins Mikrofon: „Mein Name ist Rolf Müller. Man wird mich kennen.“ Und ob! Selbst beim damaligen Umweltminister Frank Kupfer hatte sich der Name eingebrannt.

Bis zum Ende der Bauzeit hat Müller bei Dauerregen ängstlich die Wettervorhersage beobachtet. Die Gewissheit, dass er sein Haus nicht noch einmal wegen Hochwassers verlassen muss, konnte er nicht lang genießen. So fallen Bauende und sein Todestag nun in ein Jahr. Nach schwerer Krankheit starb Rolf Müller jetzt zu Hause. Neben seiner Frau hinterlässt er zwei Kinder und drei Enkel.

Mit Tillich hat sich Rolf Müller im Übrigen versöhnt. Er hatte dem Ministerpräsidenten versprochen, ihn zum Kaffee einzuladen, sobald der Flutschutz besiegelt ist. Gesagt, getan. Wegen des engen Zeitplans des Politikers wurde daraus zwar nur ein gemeinsames Bier, doch sein Versprechen hat Müller trotzdem gehalten und Tillich eine Packung Kaffee überreicht. Ein Mann, ein Wort.

zur Startseite