Trauer um getöteten Fahrradfahrer Nach dem schweren Unfall bei Nieska bekunden viele Menschen aus der Röderregion der Familie ihr Mitgefühl.

Auf der S 89 kurz vorm Ortseingang Nieska hatte sich am Montagabend ein schwerer Unfall ereignet. Während viele Menschen der Familie ihr Mitgefühl bekunden, ermittelt die Polizei noch immer und bittet um Hinweise zum Unfall. © Eric Weser

Der Tod eines 35-jährigen Radfahrers aus Gröditz bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Nieska am Montag hat in der Region große Bestürzung ausgelöst. Im sozialen Netzwerk Facebook sprachen allein der Schwester des Mannes Dutzende Menschen ihr Mitgefühl aus. Die Angehörige zeigte sich überwältigt: „Es kannten so viele meinen Bruder. Das ist echt erstaunlich“, schreibt sie und dankte für die Anteilnahme.

Auch auf dem Fußball-Internetportal fupa.net wird um den Gröditzer getrauert. „Es gibt Tage, an denen rückt der von uns allen so heiß geliebte Fußball leider komplett in den Hintergrund“, heißt es dort. Dem Bericht des Portals ist zu entnehmen, dass der Gröditzer zuletzt in der Abwehr beim VfB Hohenleipisch gespielt hatte und als Jugendtrainer beim SV 20 Koselitz aktiv war. Der FV Gröditz und der VfB Hohenleipisch veröffentlichten eine gemeinsame Mitteilung. Man trauere um einen „viel zu früh von uns gegangenen Spieler, Freund und Wegbegleiter“, heißt es darin.

Am Montagabend hatte ein 38-jähriger Motorradfahrer – laut Polizei stammt er ebenfalls aus der Region – auf seiner Yamaha-Maschine den Fahrradfahrer auf der S 89 kurz vorm Ortseingang Nieska erfasst. Beide Männer stürzten und verletzten sich so schwer, dass für sie jede Hilfe zu spät kam. Der Hergang des Unfalls wird derzeit ermittelt, als Unfallursache wird überhöhte Geschwindigkeit des Motorradfahrers vermutet. Zeugenhinweise zum Unfall gibt es laut Polizei bisher nicht. (SZ/ewe)

Die Polizei nimmt Hinweise zum Unfall unter Telefon 0351 4832233 entgegen.

zur Startseite