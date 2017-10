Trauer um Geschäftsmann Er hat mit seinem Partyservice für zufriedene Gäste bei vielerlei Feiern gesorgt und mehrere Läden betrieben. Am Freitag ist Michael Richter gestorben.

Michael Richter ist am Freitag gestorben. Erst im Sommer hatte er seinen 60. Geburtstag gefeiert. © DA-Archiv

Jeder Leisniger, der sich bei Altstadtfesten und Weihnachtsmärkten gern eine Bratwurst und ein Bier gegönnt hat, kennt Michael Richter aus Hetzdorf. Mit seinem Party- und Cateringservice hatte er sich gemeinsam mit seiner Frau eine eigene Existenz aufgebaut, vorher war er in der Baubranche tätig. Für seinen neuen beruflichen Weg baute er Räume auf seinem Grundstück in Hetzdorf aus, wo er Familienfeiern ausrichtete und Vereine wie die Leisniger Rassegeflügelzüchter bewirtete. Er war Mitglied bei den Privilegierten Bürgerschützen, eine Zeit lang auch als Schatzmeister im Vorstand aktiv. Schützenkönig durfte er sich ebenfalls nennen.

Einer, der bei den Schützen und auch am Grill gern mit Michael Richter zusammengearbeitet hat, ist der Fischendorfer Eberhard Jahn. „Wir waren ein gutes Team“, denkt Jahn an die Besuche in der Partnerstadt Bünde, wo beide sächsischen Spezialitäten an die Ostwestfalen brachten. Richter selbst wollte jetzt kürzer treten, beim Altstadtfest 2018 nicht mehr dabei sein. Als Verkäufer hatte Michael Richter immer ein nettes Wort für seine Kunden. Bis zuletzt führte er einen kleinen Laden im Seniorenzentrum „Am Sonnenblick“. Nach der Wende übernahm er in einigen Ortsteilen kleine Läden, bis die sich auf dem Lande nicht mehr rechneten.

Michael Richter war verheiratet und hatte zwei erwachsene Söhne. (DA/sig)

