Trauer um den Froschkönig Die Krötenwanderung hat in diesem Jahr zeitig begonnen. Leider endet sie für viele Tiere absolut tödlich. Was hilft hier?

Auch auf der Ortsverbindung zwischen dem Kamenzer Ortsteil Thonberg und der Gemeinden Nebelschütz mussten in Höhe der Teiche in der Senke schon wieder viele Tiere sterben. Hier würden einhundert Meter Krötenzaun schon helfen ... © Rene Plaul

Wer in dieser Woche aufmerksam an den Straßen der Region unterwegs war, hat gemerkt, dass die Krötenwanderung eingesetzt hat. Man kann sie nur recht selten am lebendigen Tier beobachten, dafür umso drastischer auf den Straßen in der Nähe von Seen, Teichen und Tümpeln. Ein gutes schlechtes Beispiel ist die Bautzner Straße am Tuchmacherteich. Dort liegen wieder zahlreiche Tiere breitgequetscht auf dem Asphalt. Kann man denn nichts dagegen tun, hieß es am SZ-Lesertelefon dieser Woche. Das Kamenzer Rathaus will sich der Sache annehmen, heißt es. Pressesprecher Thomas Käppler: „Beim Tuchmacherteich wird sich der Vollzugsdienst um die Aufstellung der entsprechenden Warn-Schilder kümmern. Insofern vielen Dank für den Hinweis!“ Die Warnschilder mit der kriechenden Kröte sind natürlich kein Hinweis, der mit Konsequenzen verbunden ist, wenn an ihn nicht beachtet. Es geht um mehr Respekt gegenüber der Natur, aber das ist eigentlich auch Grund genug. (szo)

zur Startseite