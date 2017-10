Trauer lähmt deutsche Fahrer Nach dem plötzlichen Tod von Stefan Kiefer bleiben die deutschen Motorrad-Piloten in Sepang komplett ohne Punkte.

Auf der Ziellinie des Sepang Circuit versammelten sich am Sonnabend vor dem Beginn des Qualifikationstrainings für den Malaysia-Grand-Prix Offizielle, Fahrer und Crewmitglieder fast aller Teams zu einer Gedenkminute für Stefan Kiefer. © dpa

In der großen Trauer nach dem plötzlichen Tod von Teamchef Stefan Kiefer konnten die deutschen Piloten bei der Motorrad-WM in Malaysia ihr Versprechen nicht wahr machen. Mit guten Ergebnissen wollten sie dem 51-Jährigen, der am Freitag tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden war, eine letzte Ehre erweisen, doch daraus wurde nichts. Sandro Cortese, 2005 auf einer 125er für Kiefer unterwegs, und Marcel Schrötter verpassten in der Moto2 ebenso die Punkteränge wie Philipp Öttl beim zehnten Saisonsieg des Moto3-Weltmeisters Joan Mir.

Die schreckliche Nachricht hatte sich im Fahrerlager rasend schnell verbreitet. Am Samstag fand vor dem Qualifying eine Gedenkfeier statt. „Stefan war ein guter Kerl. Manchmal vielleicht zu nett für dieses Fahrerlager“, sagte der frühere Kiefer-Pilot Stefan Bradl bei Speedweek.com: „Stefan wird fehlen. Das tut schon weh.“

In der Moto2, in der üblicherweise auch die beiden Kiefer-Fahrer Dominique Aegerter und Tarran Mackenzie starten, krönte sich Franco Morbidelli erstmals zum Weltmeister. Nur noch Tom Lüthi hätte dem Italiener gefährlich werden können, doch der Schweizer konnte aufgrund einer Verletzung nicht starten. So stand Morbidellis Titelgewinn bereits vor dem Rennen fest.

Lediglich in der Königsklasse MotoGP ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Dort hätte Marc Marquez am Sonntag seinen vierten Weltmeistertitel in den vergangenen fünf Jahren holen können, doch sein einzig verbliebener Konkurrent Andrea Dovizioso gewann und machte dem Spanier einen Strich durch die Rechnung.

Marquez bleibt Moto-GP-Favorit

Dennoch geht Marquez am 12. November als Top-Favorit ins Saisonfinale in Valencia. Der Vorsprung auf Dovizioso beträgt zwar nur noch 21 Punkte, doch dass sich der dominante Fahrer der vergangenen Jahre diese Chance noch nehmen lässt, erscheint nahezu ausgeschlossen.

Ob dann auch Jonas Folger, der möglicherweise erneut am Epstein-Barr-Virus erkrankt ist, wieder starten wird, ist offen. Das gilt auch für das Kiefer Racing Team, das nach dem Tod von Stefan Kiefer vor einer ungewissen Zukunft steht. Die Hintergründe der Tragödie sind weiterhin rätselhaft, Kiefer hinterlässt seine Lebensgefährtin und einen sechsjährigen Sohn. (sid)

zur Startseite