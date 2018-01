Trauer in Bad Muskau Dr. Michael Lang aus Bad Muskau ist am Samstagnachmittag nach einem Tauchgang im Halbendorfer See verstorben.

Michael Lang, leitender Notarzt und Stadtrat in Bad Muskau, verunglückte am 14. Januar 2018 beim Tauchen im Halbendorfer See. © privat

Bei dem verunglückten Taucher im Halbendorfer See am vergangenen Samstag handelt es sich um den leitenden Notarzt des Spremberger Klinikums und Bad Muskauer Stadtrat Dr. Michael Lang. Er war nach Polizeiangaben am Samstag zu einem Tauchgang mit zwei Freunden aufgebrochen. Nachdem beide Mittaucher ihren Freund hinter sich vermissten, suchten sie diesen und fanden ihn schließlich wenige Minuten später leblos in einer Wassertiefe von circa sechs Metern treiben. Mithilfe einer Notärztin konnte er reanimiert und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Aus diesem wurde er anschließend in eine Cottbuser Klinik verlegt, wo er in den Abendstunden verstarb.

„Wir sind tief betroffen von der Nachricht“, sagt Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder (CDU) stellvertretend für die gesamte Stadtverwaltung dem TAGEBLATT. Dr. Lang sei als Stadtrat immer ein kritischer, aber auch sachlicher Wegbegleiter der Kommunalpolitik gewesen. Er engagierte sich als Vorsitzender in der Wählervereinigung „Zur Wahrung demokatischer Grundrechte“ seit mehreren Jahren im Stadtrat, war im Aufsichtsrat der Wohnungsbau GmbH Bad Muskau und wollte die Kurortentwicklung in der Parkstadt voranbringen. „Sein Tod ist ein großer Verlust für die Kommunalpolitik“, sagt Andreas Bänder“, „und es ist gar nicht auszudenken, was das für das Spremberger Klinikum bedeutet.“ Dort war Michael Lang beliebt; unterstützte, wo er nur konnte. Das Neujahrskonzert am Sonntag im Neuen Schloss, siehe links, wurde in Abstimmung mit dem gemischten Chor „Eintracht“ dem Verstorbenen gewidmet. Dr. Michael Lang wurde 55 Jahre alt.

zur Startseite