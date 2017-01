Trauer im Stuhlbaumuseum Rabenau Christian Schmerler war seit 1991 ehrenamtlich tätig. Seine Sonderschau war zwölf Jahre lang zu sehen. Nun ist er gestorben.

Christian Schmerler ist tot. © SZ

Die Mitglieder des Vereins Deutsches Stuhlbaumuseum Rabenau trauern um einen langjährigen Weggefährten. Christian Schmerler starb am vergangenen Sonntag. Er wurde 81 Jahre alt. Seit 1991 hatte er ehrenamtlich im Museum mitgearbeitet und in vielen Führungen den Besuchern die Geschichte des Stuhlbaus und der Stadt Rabenau näher gebracht. Der gelernte Tischler und spätere Pädagoge galt als witziger, kurzweiliger Redner. Zwölf Jahre lang war im Museum auch eine von ihm selbst gestaltete Sonderschau zu sehen: „Holz in seiner Schönheit und Vielfalt“ zeigte fast 200 aus unterschiedlichen Hölzern gebaute Kästchen in Buchform. 2010 erhielt er für sein ehrenamtliches Engagement eine Auszeichnung vom sächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. „Wir haben einen engagierten und fachkundigen Mitstreiter verloren“, sagte Johann Spensberger, ehemaliger Leiter des Hauses und Vorsitzender des Museumsvereins. (hey)

zur Startseite