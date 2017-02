Trauer am Wettiner Platz Nachdem die Stadt Löbau mehrere Bäume hat fällen lassen, steht schon ein Schild mit Bildern von früher an der Stelle.

Zwei Fotos von früher erinnern an das einstige Aussehen des Wettiner Platzes. © privat

Am Wettiner Platz in Löbau sind als Zeichen der Trauer Blumen niedergelegt worden. Am vergangenen Mittwoch wurden dort mehrere Bäume gefällt, um damit freie Bahn für die geplante Brunnensanierung zu machen. Bei Löbauer Bürgern und Stadträten ist das auf großen Unmut gestoßen, weil die Stadtverantwortlichen nicht über die Fällaktion informierte. Bilder von früher erinnern nun daran, wie es noch vor einigen Tagen an dem nun kahlen Platz ausgehen hat. (SZ/ms)

