Trauben für ersten Federweißen Die Lese beginnt dieses Jahr außergewöhnlich zeitig. Sachsens Winzer haben ein Luxusproblem.

Das Mikroklima unter seinen Weinterrassen macht es möglich: Winzer Bernd Kämpfe in Meißen hat am Mittwoch mit der Weinlese begonnen. 19 Kilogramm konnte er von einem großen Rebstock ernten. Die werden nun zu Federweißem verarbeitet. © Claudia Hübschmann

Bernd Kämpfe rückt die vollen Kisten zurecht. Vielleicht kann er selbst kaum glauben, was er sieht. 17 Kilogramm Trauben liegen darin. Ein in den Anfangsjahrzehnten der DDR gepflanzter, knorriger Rebstock hat die ganze Pracht hervorgebracht. Die Beeren sehen aus wie gemalt. Rötlich – blau schimmert ihre Schale in der Sonne. „Qualität ist 1 a“, sagt der Senior und tupft sich auf seinen Weinterrassen an der Elbe unterhalb von Rottewitz den Schweiß von der Stirn. Die umgebenden Trockenmauern sorgen zusammen mit der Überdachung für ein Mikroklima, welches den Wein vorzeitig reifen lässt. Bereits am 13. August kann ab Mittag zum Federweißen-Fest an der Elbtalstraße 28 das Ergebnis getestet werden. Viel schneller dürfte kaum ein anderer Winzer im Elbland sein.

Mit den spitzen Enden der Lese-Schere puhlt das Meißner Original eine nicht so schöne Beere heraus. Das sei aber die Ausnahme sagt Kämpfe. Obwohl ungespritzt leiden die Trauben weder unter Fäulnis noch Mehltau. Auch die Werte können sich sehen lassen. Ein Mostgewicht von 80 Grad Öchsle hat der Senior gemessen. Die Zahl liegt angesichts des frühen Zeitpunktes außergewöhnlich hoch.

Die Gipfel werden gekappt

Oberhalb von Kämpfes Ausnahme-Weininsel ist die gesamte Mannschaft von Außenbereichsleiter Walter Beck in den Rebreihen des Weinguts Schloss Proschwitz Prinz zur Lippe beschäftigt. „Es wächst wie verrückt“, sagt der Praktiker. Den Winzern ergeht es mit ihrem Wein wie den Hobbygärtnern mit dem Rasen. Der Regen und die Wärme treiben die Natur zu Höchstleistungen an. Derzeit werde zum zweiten Mal gegipfelt, sagt Unternehmenssprecherin Alexandra Prinzessin zur Lippe. Unter dem Fachbegriff verstehen die Winzer das Abschneiden der zu langen Triebe. Diese würden sonst zu viel Schatten werfen und eine gute Belüftung verhindern. Zuerst kamen die besten Lagen von Sachsens größtem Privatweingut an die Reihe. Nun gehen die Mitarbeiter die restlichen Flächen an.

Trotz des feucht-warmen Wetters hält sich die sogenannte Edelfäule derzeit stark in Grenzen, so Alexandra Prinzessin zur Lippe. Der Gesundheitszustand der Trauben sei gut. Außenbereichsleiter Walter Beck hofft darauf, dass bald die kühlen Nächte zurückkehren und weiteren Krankheitsdruck wegnehmen. Spielt das Wetter mit, wird im Weingut Schloss Proschwitz Prinz zur Lippe mit einem zeitigen Start in die Lese gerechnet. Bereits in vier bis sechs Wochen könnte es demnach mit den frühen Sorten in den sonnigen Steillagen des Elbtales losgehen.

Um schon jetzt Einfluss auf die Qualität des Jahrgangs 2017 zu nehmen, sorgen sich die Helfer zudem darum, dass nicht zu viele Früchte an den Reben reifen. Der Stock soll seine Kraft nicht verschwenden. Die sogenannte Grüne Lese läuft derzeit, um überzählige Trauben zu entfernen. Ein Luxusproblem – vor dem die Weinanbauer in der Region nicht alle Jahre stehen.

Für Sachsens größten Weinproduzenten, die Winzergenossenschaft Meißen, kündigte Sprecherin Manja Licht am Mittwoch an, dass Kellermeisterin Natalie Weich in rund zwei Wochen Reifeproben von Trauben der verschiedenen Lagen begutachten und analysieren werde. Erst dann sei es möglich, eine ungefähre Prognose zum Start der Weinlese abzugeben. Dies hänge in erster Linie von der weiteren Wetterlage ab.

Die lang ersehnten Niederschläge seien sehr reichlich ausgefallen. So viel hätten die Winzer gar nicht benötigt. Dank der hohen Temperaturen schreitet der Reifeprozess der Trauben ihren Angaben zufolge gut voran. Allerdings müssten die Winzer aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit jetzt verstärkt auf Pilzkrankheiten achten, welche jedoch mit rechtzeitigem Pflanzenschutzarbeiten gut bekämpft werden können.

Ähnlich wie in Sachsen gestaltet sich die Lage in Rheinland-Pfalz und Mainfranken. Auch dort rechnen die Winzer mit einer zeitigen Lese.

